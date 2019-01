Obligación municipal de recoger animales

El viernes 11 de enero Shaitan murió de un disparo efectuado por un agente de la Policía Local de un municipio de Tarragona. No voy a entrar a valorar en este artículo la intervención del agente, pero sí quiero subrayar un hecho que me parece importante: Shaitan llevaba abandonado meses por la zona, donde algunos vecinos le alimentaban. Si llevaba meses abandonado por la zona, y esto era conocido por los vecinos, ¿por qué no fue rescatado por el servicio municipal de recogida de animales?

Debemos recordar que es competencia de los ayuntamientos tanto la recogida como mantenimiento de animales abandonados en el municipio y éstos deben adoptar las medidas necesarias para ello. Concretamente, el art. 16 del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales, aplicable en Cataluña, donde ocurren los hechos, establece que corresponde a los ayuntamientos recoger y controlar a los animales abandonados, perdidos o asilvestrados, y controlar a los animales salvajes urbanos. En las demás CCAA existe la misma obligación de recogida de animales que corresponde a los ayuntamientos y que viene regulada en la correspondiente Ley de protección animal o tenencia de animales de compañía.

Si bien en el presente caso existe una responsabilidad directa del agente que efectúa el disparo que da muerte a Shaitan, entiendo que debemos plantearnos la responsabilidad en la que pueden incurrir los ayuntamientos ante el incumplimiento de la obligación de recogida y control de animales abandonados o perdidos, en caso de que causen daños a las personas o, por ejemplo, provoquen un accidente de tráfico, existiendo varias sentencias que apuntan en este sentido.