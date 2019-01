Si ellos hablasen...

Es muy frecuente escuchar la frase de que a los animales solo les falta hablar, pero realmente no lo hacen porque no les queremos escuchar. Si los animales hablasen, lo harían de amor y de aceptación incondicional, y es muy difícil encontrar a algún ser humano dispuesto a entender y a aplicar lo que estos dos conceptos implican y además es lo que los animales nos vienen a enseñar. Si los animales hablasen, probablemente nos pedirían que dejásemos de luchar unos contra otros y de destruir y arrasar con cualquier forma de vida que nos encontramos. Mostramos una gran ignorancia en este sentido, a pesar de creernos con superioridad. Estoy segura de que pedirían que se les respetase, aunque no se acercase ni de lejos a todo lo que ellos nos dan.

Nos contarían con una voz suave en qué consiste la fidelidad y lo fácil que es, cuando uno no tiene ego, querer a los demás. Nos envolverían con sus cálidos gestos para ayudarnos a aceptar que su realidad es muy dura como consecuencia de nuestro egoísmo y falta de solidaridad. Que ellos no hacen nada malo y, sin embargo, siempre tienen que pagar las consecuencias de lo que las personas hacemos, sin pensar en lo que a ellos les supondrá. Y estoy segura de que incidirían muchísimo en la importancia de actuar más con el corazón, empatizando con los demás y evitando su sufrimiento. Nos explicarían que todos somos igualmente importantes, ya que ellos sienten de la misma manera que los demás.

En realidad, los animales y la naturaleza nos hablan constantemente. El problema es que no les queremos escuchar, porque lo que nos dicen son cosas que debemos cambiar, por el bien de ellos y por el de todos en general. No estamos dispuestos a ceder y a afrontar que, precisamente los seres humanos, somos los que más debemos mejorar. Porque carecemos de la cualidad más importante, que es la humildad, una capacidad que nos permitiría entender y reflexionar sobre lo que nos animales nos dirían, si pudiesen hablar.