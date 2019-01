¿Un gato tras una leucemia?

Evidentemente, siempre debe comentárselo previamente a su médico aunque, en principio, si su hijo ya ha superado la enfermedad no existen motivos para que no pueda compartir su vida con un gato. En cualquier caso, es importante acudir previamente con el gato al veterinario y que éste le realice las pruebas oportunas, tales como la leucemia, inmunodeficiencia, heces, control de hongos, etc. Si los resultados son buenos, adelante. De todas formas, sí sería especialmente interesante en vuestro caso que el gato estuviera muy controlado sanitariamente con revisiones veterinarias frecuentes. También sería importante que comiera sólo la alimentación que le proporcionéis vosotros y, si tiene contacto con otros animales, que sea siempre con aquellos que sepáis que disfrutan de un buen estado. Con estos simples consejos minimizaréis cualquier riesgo.