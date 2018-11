¿Los hámsters son ratas?

Adoptar un animal es siempre una responsabilidad. Tu hámster, evidentemente, es un roedor, pero eso no quiere decir nada. Ya es tu compañero y debes cuidarlo como se merece. Por eso, sí es importante que lo lleves a tu veterinario. En el mundo de la salud, prevenir siempre es curar. Una primera visita será buena para que lo conozcan y te orienten sobre temas tan importantes y delicados como su alimentación, desparasitación interna y externa, estado actual de los dientes, futura esterilización, etc. Además, siendo una cría será conveniente que comiencen a realizarle controles periódicos sobre su crecimiento para que todo vaya bien. Por lo demás, disfruta de tu nuevo amigo y cuídale como se merece y, por si te sirve de consuelo, deberías saber que, allá donde hay hámster, no hay ratas. Son enemigos irreconciliables.