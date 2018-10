Conoce a los ganadores de la Can We Run Alicante

Foto de todos los ganadores de la primera edición de Can We Run Alicante junto con sus mascotas, los auténticos protagonistas del día. Héctor fuentes

«Este evento ha tenido un éxito rotundo, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido», así resumía Marisa Gayo, concejal de Deportes y Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante, la primera edición de la Can We Run en Alicante.

En el evento hubo más de 900 participantes entre perros y dueños corriendo por el parque Sergio Melgares desde las 9 de la mañana y hasta casi las dos del mediodía. Alicante es ciudad Dog-friendly, de ello no hay duda.

Ayer, los perros fueron los grandes protagonistas, corrieron a sus anchas y disfrutaron de un día pensado para ellos.

La Can We Run Alicante estuvo organizada por Prensa Alicantina, Prensa Ibérica Media, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante, junto con el patrocinio de El Corte Inglés, Citroën Grupo Marcos y Advance y la colaboración de Boomerang, El Colegio Oficial de Veterinarios, Alicante Natura y Trixie.





Premiados en la categoría Running Can We Run Alicante



Dos modalidades de participación: categoría Runner y categoría Marcha.

La primera arrancó a las diez de la mañana con más de 250 participantes que corrieron en un tiempo máximo de 15 minutos.

El más rápido fue Abel Carreño con su perrita Tara, con la que sale a correr 3 días a la semana. «Es mi mejor amiga y me encanta pasar tiempo y hacer deporte con ella». En segunda posición quedó Jaime Barceló, vicepresidente del Club de Atletismo de La Nucía con su perrita Brenda. Y en tercer lugar, Fernando Landaburu con Cala.





Las tres mujeres más rápidas de la categoría Running fueron: Alba Gisbert con Lola; Clara Gutiérrez con Iza, y Heidi Turpin con su perro Kompis.

Además se entregaron premios a 6 menores que corrieron con sus mascotas: Jordi Vélez, Nacho Martínez, Ricardo Martínez, Michelle Vélez, Kaiü Gago, y Lidia Sánchez, quienes se llevaron una medalla por su gran carrera



Premiados en la categoría Marcha y Familia Can We Run Alicante

La segunda de las pruebas de la Can We Run Alicante fue la categoría marcha, un paseo por el parque Sergio Melgares de 1,5 kilómetros, donde dueños y perros disfrutaron tranquilamente.

Las ganadoras femeninas fueron: Patricia Peribáñez, Esther Rufete y Rosa María Iborra. Mientras que en los hombres, los más rápidos fueron Fernando Giménez, Juan Antonio Cardiel, y Serge Da Costa.





En esta categoría también destacaron losDiego Hernández, Óscar Gaeda y Esther Gaeda.En ambas categorías hubo unque participaron junto a sus mascotas: Cardiel Illan, Da Costa y Pino Pons.

Los encargados de entregar los premios y medallas a los ganadores fueron: Marisa Gayo, concejala de Deportes y Protección Animal; Javier Sendra, diputado de Medio Ambiente y Protección Animal, Alejandro Martínez, del departamento comercial de Citröen Grupo Marcos; Juan Cabello, director de El Corte Inglés de Alicante; y Jesús Javier Prado, gerente de INFORMACIÓN.





Más de 25 perros buscan familias nuevas o de acogida

Pero no todo fue correr, además huboy muchos puestos de lasque siempre buscan lo mejor para las mascotas y principalmente concienciar a la sociedad de la importancia de tener una mascota en la familia, porque como todas repetían,

Rayo, Ladrillo, Nuka, Kuma, Mudi, Pepo, Neo, Kora, Toni... y así hasta una veintena de perros participaron en una jornada donde disfrutaron en compañía de un centenar de perros más.

Pero la diferencia es que estos perros pertenecen a asociaciones y acudieron a la Can We Run para buscar una nueva familia con la que participar en la próxima carrera o, como mínimo, casa de acogida hasta encontrar nuevo dueños.





Uno a uno, los perros de Galgos 112, ASOKA, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas Baix Vinalopó, Nhara, Peludos sin Amor y Voluntanimalia desfilaron por la pasarela de exhibición para darse a conocer.

Todos aquellos que se enamoraran de estos pequeños peludos pueden ponerse en contacto de manera privada con las asociaciones o con INFORMACIÓN para saber cómo adoptarlos.

Además, aquellas personas que adopten alguno de los perros que asistieron a Can We Run recibirán gratis 10 clases de la escuela Agility Gos.



Las sesiones de obedicendia del instructor canino, Germán Rabasco

«La obediencia es buena para el apego entre perro y dueño» así empezó su exhibición Germán Rabasco, instructor canino que mostró en varias exhibiciones, una serie de claves fáciles y sencillas que todos los dueños pueden llevar a cabo en su casa para conseguir que los perros sean dóciles.

Rabasco explicó que lo fundamental para una buena relación entre dueño y perro es conocer el comportamiento de nuestro perro «las comunicaciones que emiten, tanto vocales como corporales, nos ayudarán a entenderles mejor».

En la clase obediencia popular participaron muchos de los asistentes y Germán explicó por qué realmente tira un perro de la correa, algo que era muy demandado por el público asistente.

Posteriormente hizo una clase de Obediencia avanzada con Wonder, una de sus mascotas y otra espectacular de Discdog con Luna, mostrando como el adiestramiento puede ser también divertido.

Antes de las rueda de preguntas final, donde muchos dueños resolvieron sus dudas, llevó a cabo otra exhibición de agility con Rudy de la escuela Agility Gos, donde grandes y pequeños se divirtieron mucho con los perros.



Arkano y su perra Nina no faltaron a la Can We Run Alicante





Marisa Gayo, del Ayuntamiento, Arkano y Jesús Javier Prado, gerente de INFORMACIÓN.



Arkano es un amante de los perros y no quiso perderse la cita. Todo el mundo preparado para la salida de la categoría Marcha y de repente, entre todos los participantes, estaba el rapero alicantino con su perrita Nina. Fiel amante de los animales no quiso faltar a esta gran iniciativa en favor de las mascotas.