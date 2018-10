Últimos días para inscribirse en la Can We Run Alicante ¡Perros y dueños a la carrera!

Exhibición en la Can We Run celebrada en otra ciudad española.

Exhibición en la Can We Run celebrada en otra ciudad española.

Quedan cuatro días para que se celebre la primera edición de Can We Run Alicante. Y menos aún para que se cierre la lista de inscripciones en la que ya hay más de 200 participantes apuntados, sólo a través de la web.

Los perros y sus dueños podrán correr y disfrutar en familia de una jornada muy divertida y de concienciación animal en Alicante.

Prensa Alicantina, Prensa Ibérica Media, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante, junto con el patrocinio de El Corte Inglés, Grupo Marcos y Advance y la colaboración de Boomerang, El Colegio Oficial de Veterinarios, Alicante Natura y Trixie, organizan la primera edición Can We Run en Alicante se celebrará el 28 de octubre en el Parque Sergio Melgares.

En esta carrera se puede participar de dos maneras. O bien en la categoría Running, corriendo unos 3 kilómetros. O en la categoría marcha de 1,5 kilómetros para quienes lo hagan paseando o en familia. En este evento puede participar toda la familia para acompañar a sus perros y disfrutar.





Puedes participar corriendo o paseando





Inscripciones para la Can We Run Alicante



Las inscripciones están abiertas hasta mañana, 25 de octubre en la web: (1 adulto + mascota: 6.95€; 1 niño + mascota: 3.95€, y 2 adultos + 2 niños: 17.95€).

Las inscripciones presenciales se realizarán el 26 de octubre de 17:00 a 21:00 horas y el sábado 27, de 10:00 a 20:00 horas en departamento de Mascotas de El Corte Inglés (Av. Maisonnave 53), 1 adulto + mascota: 10€; 1 niño + mascota: 6€, y 2 adultos + 2 niños: 25€.

El 30% de los beneficios recogidos en la primera edición se repartirán entre ASOKA y 5 HOCICOS, para seguir concienciando sobre lo que implica tener una mascota.





Adopciones y adiestramiento

Obediencia wonder

Además de participar en la primera edición de Can Wen Run, durante toda la mañana de la carrera habrá exhibiciones de manos de Germán Rabasco, como obediencia popular, obediencia avanzada con Wonder y exhibición de discodog con Luna y de Agility con Rudy (Agility Gos).

Además habrá pasarela de adopción donde saldrán varios perros que están en protectoras y que quieren una familia.

El Tour Can We Run se está realizando por toda España. Se ha corrido en otras ciudades españolas(Gijón, Málaga y Zamora) y ha sido un éxito, y perros y dueños han salido a disfrutar del deporte juntos en diferentes zonas de la ciudad. Hay que conseguir que cada año los municipios sean más «Pet Fiendly». No lo dudes y apúntate!.









«Muchos problemas de conducta son a causa de humanizar a los perros»





Germán Rabasco, instructor canino





Germán enseñará a los asistentes algunas pautas para educar a los perros

Desde pequeño Germán Rabasco ha estado rodeado de perros, han formado parte de su familia y siguen siendo sus grandes amigos. Hizo de su pasión su trabajo, y este domingo estará en el parque Sergio Melgares para mostrar sus dotes como instructor canino y enseñar a los asistentes algunas pautas para educar a los perros.





- ¿Qué opina de la puesta en marcha de la primera edición de Can We Run en Alicante?

Me parece una gran iniciativa apostar por este tipo de eventos, donde se enlazan amantes de los animales y deportistas. Además estos eventos sirven también para concienciar a los propietarios a encauzar la educación y tenencia responsable de los animales. También me agrada y me parece una gran idea, que parte de los beneficios sean destinados a protectoras.





- ¿Cree que va a tener buena acogida?

Estoy completamente seguro de que sí. Por suerte he estado en diversos eventos similares haciendo múltiples exhibiciones y la verdad que la gente se involucra bastante. También estarán los estands de las asociaciones que nos arroparán con amor y empatía con sus peludetes en adopción.

Can We Run tiene una buena organización y un buen programa apetecible, por lo que la asistencia de corredores y de público va ser numerosa y abundante.





- Es usted amante de los animales, ¿cuántas mascotas tiene en casa?

Pues más bien seducido por el amor incondicional que emanan. Me apasiona su mundo y me fascina comunicarme con ellos.

Actualmente tengo cuatro perros: dos border collie (Luna y Wonder). Estos son hermanos y la disciplina que he realizado con ellos son: Obediencia , Discdog y Detección deportiva.

Manuela, que es una Galguita muy especial, fue adoptada de Galgos 112, rehabilitada por un servidor y las disciplinas que he realizado con ella son: Obediencia e iniciación al Discdog.

Y a Charlie (Setter inglés), pero este vive con mi madre. Charlie me ayuda mucho con perros agresivos, es un auténtico psicólogo canino.





Germán adiestrando a Manuela





- Va a realizar clases de adiestramiento, ¿Por qué es bueno esto para los dueños?

Es fundamental conocer el comportamiento de nuestro perro: las comunicaciones que emiten, tanto vocales como corporales, nos ayudarán a entenderles mejor. En la clase Popular de Obediencia realizaremos ejercicios de obediencia Básica, algo elemental y necesario para todos los perros.

Explicaré porqué realmente tira un perro de la correa, algo muy demandado por el público. En la parte final de la clase, realizaré una rueda de preguntas sobre dudas e inquietudes de los asistentes.





- ¿Qué es lo más importante a la hora de educar a un perro?

Lo más importante para mí, son tres pilares fundamentales: el cariño, la empatía y la constancia





- ¿Cree que es bueno que las personas traten a los perros más como si fueran hijos que como mascotas? ¿Es positivo?

Aunque se llega a tener un gran vínculo con ellos y forman parte de la familia, hay que entender que son perros, que tienen sus instintos y necesidades perrunas. Tengo que matizar que muchos problemas de conducta son a causa de humanizar a los perros.





- ¿Por qué es importante acudir este domingo a la Can We Run?

Porque al margen de que será un día muy divertido tanto para las mascotas como para los propietarios, ayudaremos a las protectoras y asociaciones que estarán presentes en el evento recaudando fondos en sus estands y presentando varios perritos en adopción.