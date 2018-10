¿Tienes todo preparado para la primera Can We Run de Alicante? Sólo falta una semana

Imagen de una de las Can We Ran celebrada en Málaga hace unas semanas

Justo dentro de una semana exacta se celebrará la esperada primera edición de Can We Run Alicante. Llega la recta final de esta carrera en la que los perros y sus dueños podrán correr y disfrutar en familia de una jornada muy divertida y de concienciación animal en Alicante.

Se celebrará el próximo 28 de octubre en el Parque Sergio Melgares (junto al parque El Marjal) y se podrá participar de dos maneras: en la categoría Running, corriendo unos 3 kilómetros. O en la categoría marcha de 1,5 kilómetros para quienes lo hagan paseando o en familia. En este evento puede participar toda la familia para acompañar a sus perros y disfrutar.

Cabe destacar que el evento está organizado por Prensa Alicantina, Prensa Ibérica Media, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante, junto con el patrocinio de El Corte Inglés, Grupo Marcos y Advance y la colaboración de Boomerang, El Colegio Oficial de Veterinarios, Alicante Natura y Trixie.

Inscripciones Can We Run Alicante

Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de octubre a través de la web oficial o presenciales en el departamento de Mascotas de El Corte Inglés (Av. Maisonnave 53) a partir del 26 de octubre de 17:00 a 21:00 horas y el sábado 27, de 10:00 a 20:00 horas.

El 30% de los beneficios recogidos en la primera edición se repartirán entre dos asociaciones de mascotas: ASOKA y 5 HOCICOS, para seguir concienciando sobre ño que implica tener una mascota.

Precios

A través dela web:

1 adulto + mascota: 6.95€

1 niño + mascota: 3.95€

2 adultos + 2 niños: 17.95€

Presencial:

1 adulto + mascota: 10€

1 niño + mascota: 6€

2 adultos + 2 niños: 25€

Adopciones de perros y exhibiciones de obediencia

Además de participar en la primera edición de Can Wen Run, durante toda la mañana de la carrera habrá exhibiciones de manos de Germán Rabasco, como obediencia popular, obediencia avanzada con Wonder y exhibición de discodog con Luna y de Agility con Rudy (Agility Gos).

Además habrá pasarela de adopción donde saldrán varios perros que están en protectoras y que quieren enocntrar una familia.

El Tour Can We Run se está realizando por toda España. Se ha corrido en otras ciudades españolas(Gijón, Málaga y Zamora) y ha sido un éxito, y perros y dueños han salido a disfrutar del deporte juntos en diferentes zonas de la ciudad. Hay que conseguir que cada año los municipios sean más «Pet Fiendly». No lo dudes y apúntate!.

«Es un día divertido, deportivo y familiar y esperamos que sea todo un éxito»

Marisa Gayo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alicante



Marisa Gayo es una fial amante de los perros desde bien pequeñita.

Marisa Gayo, concejala del Ayuntamiento de Alicante, hizo su primer rescate de un cachorro de mastín a los 6 años y, desde entonces, no ha dejado de ayudar a los animales.

En estos momentos cuenta en casa con cinco «inquilinos»: dos bulldog francesas, Rafaela de 7 y Cloe de 10 años; dos galgas, Manoli y Gominola, rescatadas de un caso de maltrato y abandono, y una perrita de 8 años en acogida, que se está recuperando en casa mientras le buscan un hogar perfecto para ella. Por lo que no es de extrañar que desde el primer momento haya apoyado la iniciativa de Can We Run.

- ¿Qué opina de la puesta en marcha de la primera edición de Can We Run en Alicante?

Es una buena noticia que Alicante se una a ciudades como Las Palmas, Málaga o Gijón, en las que ya se ha celebrado este evento y nos consta que han tenido mucho éxito. Es un día divertido, deportivo y muy familiar.

Divertido, porque la carrera se complementará con actividades para niños enfocados en la educación sobre el respeto a los animales. También contaremos con talleres, animación...

Deportivo, porque no hay mejor compañero para una carrera que un «amigo» que sabes que nunca te abandonará. Además de lo bien que se lo pasan los perros haciendo ejercicio con sus dueños.

Y familiar porque existe una modalidad de las inscripciones, donde se puede apuntar la familia y el otro miembro más de la familia, el de cuatro patas.

- ¿Va a tener buena acogida?

Sí, no es la primera vez que Alicante organiza canicross, de hecho era una prueba fija en el programa «12 Metas» que tenía la Concejalía de Deportes. Tras perderse durante tres años, volvemos con más fuerza que nunca, apostando por Can We Run para un éxito seguro.

Al unificar dos de mis áreas en un evento (Deportes y Protección Animal) conseguimos movilizar a mucha gente, no sólo a los participantes en la prueba, si no a las asociaciones de protección animal que tendrán su sitio para explicar la gran labor que hacen, donde además se traerán a sus perros albergados para intentar encontrarles una familia y venderán sus manualidades para sufragar los gastos que conllevan mantener albergues y casas de acogida.

- ¿Qué relación tiene el ayuntamiento con las protectoras de animales de la provincia?

Con las que más relación tenemos son con las que se encuentran registradas en nuestro Ayuntamiento, como pueden ser Asoka, Felinos Lo Morant, Voluntanimalia o Nodrizas Alicante.

Son un complemento fundamental, llevan trabajando muchos años en un mundo muy complicado donde se ven verdaderas barbaridades.

- ¿Qué papel juega el ayuntamiento en la Can We Run?

Hemos querido formar parte de la organización. Poniendo a todos los grandes profesionales del área de Deportes al servicio del equipo de Can We Run.

Creemos que la unión hace la fuerza, por eso desde el primer minuto quisimos trabajar codo con codo, al igual que pensamos que era muy bueno que Diputación también estuviera presente en esta primera edición, ya que desde el organismo provincial se está trabajando muchísimo desde el área de Protección Animal que dirige el Diputado Javier Sendra.

Desde el Ayuntamiento se han facilitado todos los permisos de Ocupación de vía Publica, buscando la mejor ubicación, se ha prestado el servicio médico que tiene contratado la Concejalía de Deportes, el escenario donde se celebrará la entrega de trofeos.

Hemos involucrado a las asociaciones e invitado a diferentes entes relacionados con la protección animal, como pueden ser los adiestradores y educadores caninos, y llevaremos unas food trucks (una vegana) para que sea un día redondo.

- ¿Qué medidas se toman para conseguir que Alicante sea ciudad «Pet Friendly»?

Contamos con la Concejalía de Sanidad y Protección Animal, donde el trabajo que se realiza es impecable. El departamento cuenta con 4 magníficos funcionarios, y nos encargamos de dar trámite a todas las denuncias de maltrato que se dan en la ciudad, gestionamos el método CES (captura, esterilización y suelta) de las colonias felinas, hemos sacado unos talleres de educación para impartir en todos los colegios que lo soliciten a través de la Concejalía de Educación.

Vamos a sacar en breve una subvención para ayudar a las asociaciones de protección animal, ya que nunca habían recibido ayuda pública.

Estamos desarrollando una serie de campañas de tenencia responsable, para que la ciudadanía sea consciente de la problemática que existe en España con el maltrato y abandono.

- ¿El parque Sergio Melgares es un buen sitio para correr?

Desde luego, es difícil visitar el parque y no encontrarte con runners. Es un parque de grandes dimensiones y uno de los más bonitos de la ciudad. Además, lleva el nombre de un gran amante de los animales, Sergio, y no hay mejor sitio para recordarle que en este parque rodeado de naturaleza y animales.