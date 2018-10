Can We Run Alicante: fechas, precios e inscripciones

Queda muy poco para que tenga lugar la esperada primera edición de Can We Run Alicante. Llega con mucha fuerza a la ciudad esta carrera diferente y especial donde las personas y sus mascotas perrunas pueden correr y disfrutar en familia de una jornada muy divertida y de concienciación animal.

Esta pionera iniciativa se celebrará el próximo 28 de octubre en el Parque Sergio Melgares (junto al parque El Marjal) y se puede participar de dos maneras: o bien en la categoría Running, corriendo unos 3 kilómetros, o en la categoría marcha de 1,5 kilómetros para quienes lo hagan paseando o en familia. En este evento puede participar toda la familia para acompañar a sus perros y disfrutar juntos.

Inscripciones Can We Run Alicante

Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de octubre a través de la web oficial o presenciales en el departamento de Mascotas de El Corte Inglés (Av. Maisonnave 53) a partir del 26 de octubre de 17:00 a 21:00 horas y el sábado 27, de 10:00 a 20:00 horas.

El 30% de los beneficios recogidos en la primera edición se repartirán entre dos asociaciones de mascotas: ASOKA y 5 HOCICOS, para seguir concienciando sobre ño que implica tener una mascota.

Precios

A través dela web:

1 adulto + mascota: 6.95€

1 niño + mascota: 3.95€

2 adultos + 2 niños: 17.95€

Presencial:

1 adulto + mascota: 10€

1 niño + mascota: 6€

2 adultos + 2 niños: 25€

Exhibiciones y pasarela de adopción

Se harán exhibiciones de expertos en adiestramiento



Además de participar en la primera edición de Can Wen Run, durante toda la mañana de la carrera habrá exhibiciones de manos de Germán Rabasco, como obediencia popular, obediencia avanzada con Wonder y exhibición de discodog con Luna y de Agility con Rudy (Agility Gos).

Además, a partir de las 13:15 horas habrá una pasarela de adopción donde saldrán varios perros que están en protectoras y que quieren darse a conocer para ver si entre los asistentes encuentran a su nueva familia.

Después de la carrera habrá dos foodtrucks para comer



Y después de la carrera habrá dos foodtrucks para comer: la «veggie snail» que es vegana, y por otro lado la «bikingo» de hamburguesas, nachos, perritos, bocatas, etc.

La Bolsa del Corredor

La Bolsa del Corredor, que se entrega en el momento de la inscripción, cuenta con una bolsa, una camiseta del evento de la marca Boomerang, una bandana customizada para la mascota, un producto Trixie y Advance y una pegatina de «Perro a bordo».

Además de un bono regalo de 10 euros en la sección de mascotas de El Corte Inglés (para compras a partir de 30 euros).

La Bolsa del Corredor contiene un producto Trixie y Advance



Tour Can We Run por España

El Tour Can We Run se está realizando por toda España. Se ha corrido en otras ciudades españolas (Gijón, Málaga y Zamora) y ha sido un éxito, y perros y dueños han salido a disfrutar del deporte juntos en diferentes zonas de la ciudad.

Can We Run es una actividad que gira en torno a la concienciación de tener una mascota y conseguir que cada año los municipios sean más «Pet Fiendly». No lo dudes y apúntate!.

En Alicante, el evento está organizado por Alicante Prensa Alicantina, Prensa Ibérica Media, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante, junto con el patrocinio de El Corte Inglés, Grupo Marcos y Advance y la colaboración de Boomerang, El Colegio Oficial de Veterinarios, Alicante Natura y Trixie.