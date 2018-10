La indiferencia, el peor enemigo

Aparentemente la sociedad se divide en dos partes. Los que protegen y ayudan a los que lo necesitan (a los más vulnerables) y los que les hacen daño. Los que reconstruyen vidas y no dudan en tender su mano a los demás, y los que ejercen violencia abusando de una situación de poder de manera cobarde, para maltratarlos. Pero dicha división no es real, ya que falta una gran parte formada por los que se muestran indiferentes a estas dos caras de la realidad, mencionadas anteriormente. Los que miran hacia otro lado porque si no les afecta a ellos mismos, directamente no les interesa. Si aplicamos todo esto al mundo animal, veremos que esta parte «indiferente» de la que hablamos, conforma a la mayoría de las personas. Y eso supone que si esta parte indiferente se posicionase de manera activa ante el maltrato hacia los animales, estaríamos ganando la partida de forma inmediata. Por eso, es muy importante sensibilizar a esta parte «dormida» de la sociedad, para que tomen la decisión de dejar de ser cómplices del sufrimiento que genera su actitud en millones de animales. Porque si alguien maltrata a un animal y otro tiene la posibilidad de evitarlo y no lo hace, se convierte automáticamente en responsable de dicha violencia también. Desde aquí hago un llamamiento a todas esas personas que estén leyendo este artículo (si es así, te gustan los animales) a que se posicionen de manera firme contra cualquier forma de abuso o de maltrato animal. Y sobretodo, a que se muestren coherentes en su forma de actuar, ya que no podemos posicionarnos por ejemplo contra la violencia hacia los perros, pero llevar a nuestros hijos a un circo con animales.

Y dicha coherencia, debe nacer desde el respeto hacia todos los seres vivos sin distinción, mostrando un rotundo rechazo hacia cualquier forma de violencia existente hacia ellos. No participando en ningún acto que suponga una forma de maltrato hacia los animales y demostrando con nuestro comportamiento una oposición generalizada ante cualquier vulneración de sus derechos, por muy normalizada que esté a nivel social.