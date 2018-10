Mi perro está muy estresado

Desde el primer día el animal se muestra muy intranquilo y cualquier ruido le asusta. Está siempre alerta y creo que está muy estresado. ¿Cómo podría ayudarle?

Los animales en general, y los perros en particular, sufren estrés. Normalmente lo manifiestan mostrándose miedosos, agresivos o hiperactivos. Suelen presentar jadeos constantes, abundante salivación e, incluso, repetición de movimientos compulsivamente, lo que se conoce como estereotipias. También, en ocasiones, pueden mostrar signos físicos en su cuerpo como la pérdida de pelo. Por lo tanto, no es extraño que el animal pueda estar estresado, al contrario. Piensa que tu perro ha tenido la suerte de cambiar una jaula por una casa, pero ahora tiene que adaptarse a su nueva vida. Lo mejor es que le ofrezcas comportamientos rutinarios con horarios repetidos que le hagan sentirse seguro en su nuevo ambiente. Ten paciencia y verás cómo se acostumbrará pronto y, sobre todo, no olvides que su mejor recompensa eres tú. Si le das buenos cuidados y cariño, él te recompensará con amistad, entrega y fidelidad durante toda su vida.