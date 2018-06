¡Muévete por los que no tienen voz!

¡Muévete por los que no tienen voz!

Si te gustan los animales, muévete por ellos. Lucha por sus derechos, reclama su situación tan tremendamente injusta. Si te gustan los animales, demuéstraselo. Estamos en un momento importante de cambio para ellos. Primero fueron los esclavos, después las mujeres y ahora es su turno. Ellos están como estábamos muchos de nosotros hace no tanto tiempo. Solidarizarse con su situación y luchar por ellos (ya que ellos no pueden hacerlo por sí mismos) es necesario para que sus vidas empiecen a cobrar la importancia que realmente tienen.

Dotarles de la dignidad que ahora mismo no tienen y demostrarles que el ser humano no ha venido a dañarlos, a torturarlos y acabar con sus vidas, sino que hay una gran parte de la población que les queremos y estamos aquí para ayudarles. La solidaridad es una cualidad tremendamente importante a nivel psicológico, ya que indica un nivel de evolución, de conciencia y de desarrollo mental, emocional y espiritual de gran valor.

Y ese valor es tanto para la persona que ejerce la conducta altruista, como para quienes la reciben porque lo necesitan. Sentirte bien contigo mismo, saber que estás haciendo algo por cambiar la situación de los que sufren, ser coherente con tus principios y creencias y demostrarlo con tus acciones, permite alcanzar un nivel de autoestima sano. De la misma forma que es imposible sentirse bien de una manera limpia y coherente, cuando tienes un buen corazón y sin embargo sabes que otros lo están pasando mal y tú no haces nada para evitarlo.

Salir a la calle, manifestarse, gritar por sus derechos, rescatar, difundir, firmar, donar... hay tantas cosas que se pueden hacer para ayudar a los animales, que independientemente de cual sea tu situación siempre podrás hacer alguna. No hace falta que sea mucho si no puedes, pero para los que no tienen nada, para los que están siendo maltratados, cualquier gesto por pequeño que sea puede significar muchísimo. Por ellos, por ti y por los que vendrán, es necesario movernos para cambiar la situación de los más desfavorecidos, en este caso de los animales, que son unos de los que peor están.