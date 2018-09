Tengo el honor de haber nacido perro. Me llamo como decidas al verme. Tengo cuatro patas y un rabo que muevo contento al viento cuando, simplemente, siento. Ladro por ladrar, sin que espere respuesta alguna pero, si me miras o te da por decirme algo, es posible que nunca más me separe de tu lado. Protectora Animales Alicante