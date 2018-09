Me aburro. A ratos juego con mis compañeros y corro y salto y hasta ladro pero, en realidad, me aburro. A mí lo que gusta es tener una buena familia que me comprenda, me saque a pasear y que, todos los días, me deje volverme loco de alegría cada vez que vuelvan a casa. Protectora Animales Alicante.