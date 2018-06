Una reportera del Mundial sufre en directo el acoso de un aficionado

Julia Guimaraes, una reportera enviada especial al Mundial de Rusia por el programa Globo Esport de Brasil, sufrió un capítulo de acoso sexual mientras realizaba su trabajo en directo.



Los hechos ocurrieron cuando Julia Guimaraes informaba para el programa brasileño sobre la previa del partido entre Japón y Senegal. En mitad de su locución un desconocido irrumpió en plano para intentar besarla. Afortunadamente, los reflejos de la periodista lograron evitar el contacto y no dudó en reprochar el comportamiento del acosador: "¡No hagas eso!¡No te he dado permiso para hacer eso! ¡Nunca! ¿ok? No es educado y no está bien. No vuelvas a hacer eso con una mujer. Respeta".







Más tarde la periodista explicó en las redes sociales que no tenía palabras para describir lo ocurrido y añadió: "afortunadamente nunca viví esto en Brasil. Ya ha pasado dos veces. ¡Triste! ¡Vergonzoso!".





É difícil encontrar palavras... Por sorte, nunca vivi isso no Brasil! Aqui já aconteceu por 2 vezes. Triste! Vergonhoso! https://t.co/8sdukYw8FG — Julia Guimarães (@juliacgc) 24 de junio de 2018

Unos días antes otra periodista colombiana, Julieth González Theran, también tuvo que aguantar el comportamiento indeseable de un aficionado que intentó besarle y tocarle un pecho.