Una plaga de mosquitos ´ataca´ a Inglaterra en Rusia

Una plaga de mosquitos sorprendió ayer a la selección inglesa antes del partido que medía al equipo de Gareth Southgate frente a Túnez. Las altas temperaturas que se registran en Rusia en la apertura del Mundial de Rusia se acusan más especialmente al sur del país, como se comprobó ayer en Volgogrado, sede del encuentro entre ambas selecciones. La imagen más curiosa del día la dejaron los internacionales ingleses aplicándose repelente 'antimosquitos' en el calentamiento.



Despite using helicopters to spray the Volgograd Arena with insecticide before the match, these midges and mosquitoes are still an awful problem.#WorldCup#EnglandvsTunisia#Fox35 pic.twitter.com/hSOiZKPI5e