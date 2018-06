Éric Cantona se mofa del nuevo peinado de Neymar

El polémico exjugador francés Éric Cantona ha subido hoy una foto en su cuenta personal de Instagram, en la que aparece con una fuente de espaguetis esparcida sobre la cabeza mientras sujeta una foto del astro brasileño Neymar, con su nuevo peinado teñido de amarillo.



Con un gesto de aparente seriedad, la antigua estrella del Manchester United, posa con una fotografía del estilismo que Neymar lució este domingo en el partido Brasil-Suiza del Mundial de Rusia 2018, y con el comentario: "Neymar style... spaghetti al dente!".





Neymar style...spaghetti al dente! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#ericcantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr Una publicación compartida de Eric Cantona (@ericcantona) el 18 Jun, 2018 a las 4:35 PDT

COMO IR COMA NEYMAR. Fácil y répido artemaniacos. pic.twitter.com/klz2selKDD — Maikel Robinson (@MaikelRobinson) 17 de junio de 2018

¿Comparar este perrito con Neymar ya se hizo? pic.twitter.com/TJDlQeyWrm — Hipokinético (@Hipokinetico) 17 de junio de 2018

El exinternacional francés publicó esta fotografía en su cuenta de Instagram, que tiene casi 98.000 seguidores y en la que solo figuran ocho publicaciones. Actualmente, la fotografía recibe casi 50.000 "Me gusta".Tras su aparición, Neymar ha sidodonde muchos usuarios compararon su peinadoA pesar de su buena reputación como jugador, Cantona también fue conocido por su faceta conflictiva, como la patada que propinó a un hincha del Crystal Palace siendo jugador del United y que le apartó de la selección francesa definitivamente.En 2017fue imputado por difamación tras haber tratado presuntamente de racista, en una entrevista realizada al diario británico "The Guardian", al seleccionador galo, Didier Deschamps, por no convocar al madridista Karim Benzema.