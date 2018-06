Las mejores canciones de los Mundiales de fútbol

Los Mundiales de fútbol han dejado de ser solo una competición al más alto nivel. Traspasan lo puramente deportivo para abarcar el espectáculo, la ilusión, la hermandad entre personas... Tampoco debemos olvidarnos de la parte más materialista que encierra el campeonato: el marketing, el negocio, la publicidad?

Para acabar de encumbrar el show futbolístico no puede faltar uno de los elementos más imprescindibles de la vida: la música. Desde el Mundial de Chile de 1962 cada Copa del Mundo ha ido asociada a una canción exitosa, pegadiza y omnipresente en cualquier rincón del planeta. Melodías que ensalzan la alegría de vivir el fútbol que se hicieron de lo más famosas y perviven en nuestro recuerdo.



Mundial de Italia de 1990: 'Un 'estate italiana', de Gianna Nannini & Edoardo Bennato

´Un verano italiano´ es la canción que puso sonido al Mundial de Italia de 1990. La también conocida como ´Notti Magiche´ o ´Noches Mágicas´ fue escrita por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, las figuras del rock en aquella época, y tuvo más éxito que la versión original en inglés.

Diversas encuestas de diferentes medios deportivos y musicales del mundo, la han considerado la mejor canción de la historia de los mundiales, por la emoción que transmiten tanto su letra como su música.



Mundial de Francia de 1998: 'The Cup of Life', de Ricky Martin

'La copa de la vida' o 'The Cup of Life' es la canción del cantante puertorriqueño Ricky Martin, que hizo bailar hasta al más insulso en el Mundial de Francia de 1998. Además, el artista cantó en la final del Mundial y su interpretación de la canción en los Grammy del 99 fue vista por millones de personas en más de 40 países.

El positivismo de su letra, y la energía de la canción la convierten en una sintonía para salir a darlo todo en el campo y en la pista de baile.



Mundial de Alemania 2006: 'The time of our lives', de Il Divo y Tony Braxton

Il Divo y Tony Braxton pusieron voz a la canción oficial de la Copa del Mundo de Alemania en 2006. La melodía instrumental de 'The time of our lives' (El momento de nuestras vidas) alcanzó las primeras posiciones en los rankings europeos de las listas de música.

Escrita por Jörgen Elofsson y producida por Steve Mac para Il Divo, la canción aparece en 'Voices from the FIFA World Cup', el álbum oficial de la FIFA publicado en 2006.

Mundial de Sudáfrica 2010: 'Waka Waka, This time for Africa', de Shakira

Escrita, compuesta y producida por Shakira y John Hill, 'Waka Waka (Esto es África)' provocó que más de uno se dislocara la cadera. Con muchísima energía y un ritmo contagioso, la canción del Mundial de Sudáfrica cobra para los seguidores de La Roja un protagonismo especial. Es imposible escuchar la canción y no transportarse al verano de 2010 cuando la selección española se alzó con su primer Mundial.

La letra de Waka Waka anima a las personas a lograr sus propósitos como los soldados en el campo de batalla. La canción no estuvo exenta de polémica ya que muchos sudafricanos defendían que tenía que ser un artista local y no Shakira, el cantante del himno de ese Mundial. Lo cierto, es que la canción fue un exitazo mundial y vendió alrededor de 10 millones de copias, convirtiéndose en uno de los singles más vendidos de la historia.

Mundial de Brasil de 2014: We are One ole ola, de Pitbull

La canción oficial de la copa mundial de fútbol de 2014 escrita por Pitbull tiene como vocales a la artista Jennifer Lopez y la cantante brasileña Claudia Leitte. Inicialmente la canción recibió algunas reacciones negativas de críticos brasileños sobre su carencia de sentimiento brasileño. Por este motivo se lanzó otra versión y la música cambió ligeramente para acomodarse al estilo de percusiones del grupo Afro-brasileño Olodum, y dicha versión es la que fue utilizada para el video musical de la canción.

"We are One" ha alcanzado éxito comercial, logrando figurar en la lista de top 20 en países como Austria, Francia, Alemania, Italia, España, y Brasil.

Mundial de Rusia de 2018: Live it up, Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

La FIFA estrenó el pasado viernes 8 de junio el videoclip de 'Live It Up', la canción oficial del Mundial Rusia 2018. La pieza es obra de Nicky Jam y en ella colaboran el actor Will Smith y la artista albanesa Era Istrefi.

La melodía que escucharemos a partir de ahora en todas partes ya acumula las 17 millones de reproducciones en YouTube, así que sólo

cabe esperar a que se convierta en la canción del verano tal como pasó en las anteriores ediciones.