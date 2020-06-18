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Alicante Hogueras

La plantà de las Hogueras entre los años 1960 y 1980

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Recordamos el ambiente que vivió la ciudad el siglo pasado durante los días en que se levantaban los monumentos fogueriles.
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