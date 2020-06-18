La plantà de las Hogueras entre los años 1960 y 1980

PLANTÁ. JUNIO 1984..ARCHIVO 5. PÁG. 55..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE LA HOGUERA OFICIAL. JUNIO 1984..ARCHIVO 4. PÁG. 178..REPORTAJE Perfecto Arjones
TRANSPORTE DE NINOTS POR Calle San Vicente JUNIO 1983..ARCHIVO 4. PÁG. 76..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE LA HOGUERA DEL MERCADO. JUNIO L1983..ARCHIVO 4. PÁG. 76..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ EN LA PLAZA DE LOS LUCEROS. JUNIO 1974. ARCHIVADOR 15. CARPETA 69/74. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ EN LA PLAZA DE LOS LUCEROS. JUNIO 1974. ARCHIVADOR 15. CARPETA 69/74. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. JUNIO 1973. ARCHIVO 6. PÁG. 72. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. JUNIO 1973. ARCHIVO 6. PÁG. 72. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. JUNIO 1973. ARCHIVO 6. PÁG. 72. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. JUNIO 1973. ARCHIVO 6. PÁG. 73. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTANDO LA HOGUERA DE ALFONSO EL SABIO. JUNIO 1973..ARCHIVADOR 6. CARPETA 17.A.REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE LA HOGUERA DE CIUDAD DE ASIS. JUNIO 1972..ARCHIVADOR 8. CARPETA 182-72..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTA DE LA HOGUERA DEL AYUNTAMIENTO.JUNIO 72..ARCHIVADOR 8. CARPETA 182-72..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1969. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1969. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1969. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANT´DE LA HOGUERA DE CIUDAD DE ASIS. JUNIO 68..ARCHIVO 5. PÁG. 13..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1968. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE alfonso el sabio Perfecto Arjones
PLANTÁ DE LA HOGUERA DE CIUDAD DE ASIS. JUNIO 68.ARCHIVO 5. PÁG. 13..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE UNA BARRACA EN EL PLÁ. JUNIO 1968..ARCHIVO 5. PÁG. 13..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1968. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE. Barraca en benito perez galdós Perfecto Arjones
PLANTÁ EN EL BARRIO DEL PLÁ. JUNIO 1968.ARCHIVO 5. PÁG. 13..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1966. ARCHIVO 6. PÁG. 176/177. REPORTAJE BARRIO SAGRADA FAMILIA. Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1966. ARCHIVO 6. PÁG. 176/177. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 21 DE JUNIO 1966. ARCHIVO 6. PÁG. 176/177. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE LA HOGUERA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 22 DE JUNIO 1965..ARCHIVADOR 1. CARPETA 82. REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE HOGUERAS. 22 DE JUNIO 1965..ARCHIVADOR 1. CARPETA 82..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ DE LA HOGUERA DE LA RAMBLA. 22.6.65..ARCHIVADOR 1. CARPETA 82..REPORTAJE Perfecto Arjones
PLANTÁ AÑOS 60. ARCHIVO 7. PÁG.9. REPORTAJE. CIUDAD DE ASIS. Perfecto Arjones