Las Belleas entre los años 60 y 80, en distintos actos

TOMANDO MEDIDAS A LA BELLEA DEL FOC INFANTIL. MAYO 1968..ARCHIVO 3. PÁG. 117..REPORTAJE Perfecto Arjones
MARIA DEL CARMEN NAVARRO FERNANDEZ. JUNIO 1968..ARCHIVO 3. PÁG. 144..REPORTAJE Perfecto Arjones
MARIA DEL CARMEN NAVARRO FERNANDEZ. REPORTAJE PARA EL PERIODICO. JUNIO 1968..ARCHIVO 3. PÁG. 144..REPORTAJE Perfecto Arjones
MARIA DEL CARMEN NAVARRO, POSA PARA EL FOTÓGRAFO ERNESTO. JUNIO 1968..ARCHIVO 3. PÁG. 144..REPORTAJE Perfecto Arjones
ENTREGA DE TROFEOS DEL III CAMPEONATO DE HOGUERAS 27 DE JUNIO 1965. ARCHIVADOR 1. CARPETA 86. REPORTAJE JOSÉ MEDRANO RECIBE UN TROFEO. Perfecto Arjones
MARIASEN MORALES RECIBE LA BANDA DE BELLEA DEL FOC 1970..ARCHIVO 5. PÁG. 1. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN DE ALICANTE. JUNIO 1966.ARCHIVO 4. PÁG. 176. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN DE ALICANTE. JUNIO 1966..ARCHIVO 4. PÁG. 176. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC. JUNIO 1966..ARCHIVO 4. PÁG. 176..REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC 1970..ARCHIVO 4. PÁG.- 159..REPORTAJE Perfecto Arjones
RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO. JUNIO 83..ARCHIVO 5. PÁG. 88..REPORTAJE Perfecto Arjones
EL ALCALDE J.L.LASSALETTA BAILANDO CON LA BELLEA DEL FOC EN LA RECEPCIÓN OFICIAL. JUNIO 1983..ARCHIVO 5. PÁG. 88. REPORTAJE Perfecto Arjones
ENTREGA DE TROFEOS EN LAEXPLANADA. JUNIO 1969..ARCHIVO 4. PÁG. 153-154..REPORTAJE Perfecto Arjones
PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE GASPAR PERAL BAEZA CON EL ALCALDE DE ALICANTE FERNANDO FLORES ARROYO EL 21 DE JUNIO 1966. ARCHIVO 6. PÁG. 178/179. REPORTAJE Perfecto Arjones
MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TARDÓN, BELLEA DEL FOC 1965. ARCHIVO 1. CARPETA 80. REPORTAJE Perfecto Arjones
ACTO DE HOMENAJE A BELLEAS DEL FOC EN EL TEATRO PRINCIPAL. JUNIO 1984..ARCHIVO 4. PÁG. 105..REPORTAJE Perfecto Arjones
ACTO DE HOMENAJE A BELLEAS DEL FOC EN EL TEATRO PRINCIPAL. JUNIO 1984..ARCHIVO 4. PÁG. 105..REPORTAJE Perfecto Arjones
ACTO DE HOMENAJE A LAS BELLEAS DEL FOC. JUNIO 1984..ARCHIVO 4. PÁG. 105..REPORTAJE Perfecto Arjones
BODA DE LA BELLEA DEL FOC. SEPTIEMBRE 1969..ARCHIVO 3. PÁG. 21-22..REPORTAJE Perfecto Arjones
TOMÁS VALCARCEL EN LA BODA DE LA BELLEA DEL FOC. SEPTIEMBRE 1969..ARCHIVO 3. PÁG. 21-22..REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEAS EN LA CORRIDA DE LA PRENSA. 11 AGOSTO 84.ARCHIVO 5. PÁG. 105..REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC Y DAMAS 1965. ARCHIVO 1. CARPETA 80. REPORTAJE. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ (BELLEA) MATILDE ROCAMORA,CONCHI COSTA Y NIEVES TRIGUEROS (DAMAS). Perfecto Arjones
PROCLAMACIÓN DE LA BELLEA DEL FOC INFANTIL Y SUS DAMAS. MAYO 1970..ARCHIVO 4. PÁG. 167. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC CON PIRULA ARDERIUS DURANTE EL REPORTAJE PARA EL PERIODICO. JUNIO 1968..ARCHIVO 3. PÁG. 144..REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC 1967 PEPITA MIRA. REPORTAJE PARA INFORMACIÓN PUBLICADO EL 20 DE JUNIO 1967. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC 1967 PEPITA MIRA. REPORTAJE PARA INFORMACIÓN PUBLICADO EL 20 DE JUNIO 1967. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC 1967 PEPITA MIRA. REPORTAJE PARA INFORMACIÓN PUBLICADO EL 20 DE JUNIO 1967. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
BELLEA DEL FOC 1967 PEPITA MIRA. REPORTAJE PARA INFORMACIÓN PUBLICADO EL 20 DE JUNIO 1967. ARCHIVO 6. PÁG. 181/182. REPORTAJE Perfecto Arjones
LA BELLEA DEL FOC CON SUS DAMAS. MAYO 1967..ARCHIVO 1. PAG. 94..REPORTAJE Perfecto Arjones
ACTO DE HOGUERAS. JUNIO 1970..ARCHIVO 4. PÁG. 158..REPORTAJE Perfecto Arjones