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Las Belleas entre los años 60 y 80, en distintos actos

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A falta de Hogueras este año, recordamos cómo las vivían en el pasado las máximas representantes de la fiesta alicantina.
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