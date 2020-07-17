El Festival de Benidorm en los años 60 y 70

RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL HOTEL LES DUNES A CANTANTES Y PERIODISTAS. VIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. JULIO 1966. Perfecto Arjones
JOSÉ ANGEL GUIRAO COMO PARTICIPANTE EN EL FESTIVAL DE BENIDORM, JULIO 1966. Perfecto Arjones
CANTANTES PARTICIPANTES EN EL IX FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. JULIO 1967. Perfecto Arjones
MICHEL (CANTANTE DE PEGO) DURANTE SU ACTUACIÓN EN EL IX FESTIVAL ESPAÑOL DE LA CANCIÓN EN BENIDORM. JULIO 1967. Perfecto Arjones
ASPECTO PARCIAL DE LA PLAZA DE TOROS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL IX FESTIVAL ESPAÑOL DE LA CANCIÓN EN BENIDORM. JULIO 1967. Perfecto Arjones
MASSIEL DURANTE SU ACTUACIÓN EN EL X FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. JULIO 1968. Perfecto Arjones
CARTEL ANUNCIADOR DEL 10 FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 1968. Perfecto Arjones
PEDRITO RICO, CANTANTE DE ELDA, DURANTE SU ACTUACIÓN EN EL X FESTIVAL DE LA CANCIÓN. JULIO 1968. Perfecto Arjones
JULIO IGLESIAS Y "LOS GRITOS" (CON MANOLO GALVÁN). 17 DE JULIO 1968. Perfecto Arjones
JOAN MANUEL SERRAT, ENTREVISTADO POR PIRULA ARDERIUS EN EL FESTIVAL DE BENIDORM. JULIO 1969. Perfecto Arjones
MARISA MEDINA, PRESENTADORA DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. 1969. Perfecto Arjones
ACTUACIÓN DE LOS BRAVOS EN EL FESTIVAL DE BENIDORM. 1969. Perfecto Arjones
JULIO IGLESIAS, EN 1969 CON EL GRUPO GANADOR DEL X FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. Perfecto Arjones
CARTEL ANUNCIADOR DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM EN 1969. Perfecto Arjones
BRUNO LOMAS EN EL FESTIVAL DE BENIDORM DE 1969. Perfecto Arjones
LUC BARRETO, PARTICIPANTE DEL XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 16 DE JULIO 1970. Perfecto Arjones
XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 16 DE JULIO 1970. Perfecto Arjones
TIP Y COLL ACTUANDO EN EL XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 16 DE JULIO 1970. Perfecto Arjones
DONNA HAIGHTOWER y JOE Y LOUIS, GANADORES DEL XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 16 DE JULIO 1970. Perfecto Arjones
ACTUACIÓN DE LAS HERMANAS ROS EN EL XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 16 DE JULIO 1970. Perfecto Arjones
ARETHA FRANKLIN, ARTISTA INVITADA AL XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. 16 DE JULIO 1970. Perfecto Arjones
OLGA GUILLOT, ARTISTA INVITADA EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM DE 1971. Perfecto Arjones
NINO BRAVO, ARTISTA INVITADO EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM EN 1971. Perfecto Arjones
ROMINA POWER Y AL BANO EN EL XIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. 9 DE JULIO 1971. Perfecto Arjones
ROXANA,GANADORA DEL XIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. 1971. Perfecto Arjones
ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL XIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 12 DE JULIO 1971. Perfecto Arjones
RITA PAVONE ACTUANDO EN EL FESTIVAL DE BENIDORM. JULIO 1972. Perfecto Arjones
ALBERTO CORTEZ, ACTUANDO EN EL XIV FESTIVAL DE BENIDORM. JULIO 1972. Perfecto Arjones
REPORTEROS GRÁFICOS EN EL FESTIVAL DE BENIDORM. JULIO 1972. Perfecto Arjones
MANOLO ESCOBAR CON SU MUJER EN UNA ACTUACIÓN DEL DUO DINÁMICO EN EL CAMPELLO. VERANO 1972. Perfecto Arjones
EDUARDO RODRIGO, GANADOR DEL XIV FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE BENIDORM. JULIO 1972. Perfecto Arjones
CONCHA VELASCO, PRESENTADORA DEL FESTIVAL DE BENIDORM. JULIO 1972. Perfecto Arjones
CARTEL ANUNCIADOR DEL 15 FESTIVAL DE LA CANCIÓN. JULIO 1973. Perfecto Arjones
UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE 1975. Perfecto Arjones
ESCENARIO EN LA PLAZA DE TOROS DEL XV FESTIVAL DE LA CANCIÓN. 1975. Perfecto Arjones