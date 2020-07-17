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El Festival de Benidorm en los años 60 y 70

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Julio Iglesias, Serrat, Al Bano y Romina, Nino Bravo, Aretha Franklin y Camilo Sesto fueron algunas de las estrellas que pasaron por el famoso certamen de la canción que se celebraba en Benidorm.
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