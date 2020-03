El coche del año en Europa entra en el carsharing con Emov by Free2Move

Emov by Free2Move, la marca de servicios de nueva movilidad del Grupo PSA, ha aumentado el área de servicio en Madrid y ha incorporado la versión eléctrica del Peugeot 208, el e-208, a su flota de vehículos disponibles para los usuarios. El recién nombrado "Car of the Year 2020" podrá usarse como método de transporte [...]