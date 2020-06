La "multa" de la DGT que ha dado un sobresalto a más de uno: "¿Cómo compenso el microinfarto?"

"Estimado señor/a, ha recibido una notificación en la Dirección Electrónica Vial de la DGT (...) Para leer el contenido, pinche aquí (...) Para cualquier consulta sobre tu Dirección Electrónica Vial, puedes contactar con el servicio de atención al usuario...".



Así comienza el polémico correo electrónico que han recibido miles de conductores desde el sistema electrónico de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el que se pueden consultar todas las notificaciones y multas de tráfico de forma virtual. Posiblemente no sea el mejor mensaje con el que te puedas encontrar en el email por la mañana y, es por ello, que ha levantado un aluvión de críticas en redes sociales porque no se trata de ninguna notificación de sanción sino que, al acceder al sistema, la notificación es una "prueba" de la Dirección Electrónica Vial.





Me habéis dado el susto de la tarde, te llega un mail de la @DGTes y al final era una notificación de prueba #quesusto #DGT pues si, funciona la notificación telemática pic.twitter.com/bReHEKGHJP — Luis Salguero (@LuisSalgueroAbo) June 10, 2020

No doy crédito. Recibo un mail de la dgt diciendo que tengo una notificación. Pienso: una multa, entro en pánico, accedo al servicio de notificaciones, ¿y que veo?



¡¡Una prueba!! ¿En serio @DGTes @InformacionDGT ? pic.twitter.com/XyuZFvrTo9 — Sergio Navarro Pino (@snavarropino) June 10, 2020

Que vuelvo al ordenador y me encuentro un mail con una notificación de la DGT! Que ya es mala pata para una vez que he cogido el coche, que me multaran! Y cuando entro... La lotería no me tocará, no, pero esto... ????a ver cómo compenso el microinfarto....?? pic.twitter.com/575eTrNjay — Ginesa Blanco (@GBlancoMo) June 10, 2020

La mejor campaña de #SPAM de la historia la ha protagonizado la #DGT. Una multa de PRUEBA, apertura de mailing del 400% mínimo jaja#emails #bromaoficial #neuromarketing ??? XD pic.twitter.com/Sgo5Klg5rD — Armando Salvador (@armandosalper) June 11, 2020

"No doy crédito. Recibo un mail de la DGT diciendo que tengo una notificación. Pienso:, accedo al servicio de notificaciones y... ¿Qué veo? ¡Una prueba! ¿En serio, DGT?", publica un usuario en Twitter. "Me habéis dado el susto de la tarde, te llega un mail de la DGT y al final era una notificación de prueba.Pues sí, funciona la notificación telemática", apunta otro."¡Que vuelvo al ordenador y me encuentro un email con una notificación de la DGT! Que ya es mala pata que, para una vez que he cogido el coche, que me multaran. Y cuando entro... La Lotería no me tocará, no, pero esto.......", indica otra.Por su parte, laha avisado delmediante su página web: "Si has recibido un aviso de notificación electrónica en tu Dirección Electrónica Vial con fecha de notificación 10/06/2020 y el asunto 'PRUEBA'". Asimismo, ha pedidoa los afectados por esta polémica notificación "de prueba".