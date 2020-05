Los concesionarios Toyota reabren sus puertas en la provincia de Alicante con todas las medidas de seguridad

Toyota Medimotors Premium ha desarrollado un protocolo de cara a la vuelta paulatina a la normalidad con el objetivo de que todos los clientes tengan la plena seguridad de que su vehículo se encuentra en las mejores condiciones; Toyota llevará a cabo un profundo proceso de higienización con biocidas de todos los vehículos que entren a cualquier instalación de su red de concesionarios para operaciones de mantenimiento o reparación, tanto a la recepción como a la salida y entrega al cliente.

Además, Toyota lanza una oferta especial para que todo aquel cliente que lo desee pueda aprovechar su visita al concesionario para que su vehículo sea sometido a un exhaustivo proceso de higienización mediante ozono, un gas microbicida, viricida, bactericida, fungicida, germicida y desodorizante.

En el caso de que prefieran no acudir al concesionario, los clientes de Toyota tienen a su disposición un servicio de recogida y entrega del vehículo en su domicilio. Operativo para todos sus clientes en la provincia de Alicante, los clientes únicamente tendrán que seleccionar hora y dirección de recogida de su vehículo, encargándose de todo lo demás su concesionario de confianza (recepción, desinfección, operación de mantenimiento o reparación y entrega de nuevo en domicilio).

Para cualquier duda que tengas sobre tu concesionario, relativa o no al Covid-19, puedes consultarla aquí.



Distancia de seguridad, mascarillas y desinfección

Para que todas las operaciones se desarrollen con la máxima seguridad, todo el personal de las exposiciones y los talleres estará equipado con guantes de nitrilo desechables y mascarillas FFP-2, poniendo también a disposición de los clientes guantes, mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico.

Además, se señalizará la distancia de seguridad de 2 metros en las zonas de espera y se identificarán claramente las zonas por las que podrán transitar los clientes, reorganizando las salas de espera para que siempre haya distancia de seguridad entre un asiento y otro, cerrando las zonas infantiles o dejando inoperativas las máquinas de vending.

También se limpiarán y desinfectarán todas las instalaciones regularmente, haciendo especial foco en todos los vehículos expuestos y las zonas de contacto más frecuentes, los accesos y zonas de paso contarán con cartelería específica con información sobre las normas de seguridad sanitarias. Se establecerá, si es posible, una puerta de entrada a las instalaciones y otra de salida diferenciada, se instalarán mamparas protectoras en los puestos de atención directa con los clientes o, como alternativa, los asesores comerciales y otros empleados llevarán pantalla facial y mascarilla FFP-2.

El plan incluye otras medidas que se implementarán, flexibilizando la comunicación directa con el cliente y priorizando la comunicación telemática, de forma que se entregará todo el material que sea posible por esta vía (fotografías, presupuestos, documentación asociada a la compra o reparación) y reduciendo el número de visitas al concesionario.

En esta línea, se recomienda a los clientes que acudan a las instalaciones con el mínimo número de acompañantes posibles, se fomentará el uso de la firma digital y el pago con tarjeta se reorganizarán los puestos de trabajo y se hará especial hincapié en el control del aforo dentro de las instalaciones con el objetivo de garantizar los 2 metros de distancia de seguridad entre personas.

Además, se mantendrán los vehículos de las exposiciones cerrados, pudiendo abrirlos y mostrarlos al cliente con fundas protectoras desechables en los asientos, el volante y las alfombrillas, renovándose todos estos materiales tras cada presentación estática. Además, será únicamente el cliente el que acceda al interior del vehículo.



Protocolo para las pruebas de vehículos en la calle

Las pruebas de producto en la calle, cuando sea posible realizarlas, se llevarán a cabo únicamente bajo petición expresa del cliente, con un máximo de dos personas, una en la parte delantera (cliente) y otra en la parte posterior (asesor comercial). Todos los vehículos que se empleen para las pruebas podrán estar equipados, a petición del cliente, con fundas protectoras desechables, siendo en todo caso desinfectados adecuadamente tras cada test drive.

Los profesionales de la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España reducirán el proceso de entrega de los nuevos vehículos a la explicación de los elementos esenciales de funcionamiento y a la revisión de la documentación.



Protocolo en la postventa

Dentro del protocolo se incluyen algunas medidas específicas para las operaciones de postventa, como la posible redistribución del número de citas diarias para evitar aglomeraciones o alteración de los tiempos de servicio debido a las medidas implementadas para garantizar la seguridad de clientes y empleados. Además, se ofrecerá la higienización con ozono del vehículo tras la operación en taller y se desinfectarán las zonas de contacto en presencia del cliente.

Cualquier profesional del personal de la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España seguirá el protocolo al detalle y, en caso de detectar síntomas de coronavirus Covid-19, él mismo o en su entorno más cercano, no acudirá a su puesto de trabajo. Además, todos los empleados de cada concesionario y taller de Toyota en España serán sometidos a un control de temperatura diario y no podrán desempeñar su trabajo en caso de superar los 37,5º C, siguiendo en todo momento las indicaciones y protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.



Consejos para desinfectar el coche

Virus como el Covid-19 pueden permanecer hasta 72 horas en los plásticos del salpicadero y los botones o en acero y metales de la carrocería, por lo que si en estos días se ha utilizado el coche y ha podido estar expuesto a un posible contagio sería conveniente realizar un proceso de desinfección.

Para llevar este proceso a cabo y realizarlo con minuciosidad y sin que se nos escape cualquier detalle, es interesante seguir estos consejos para desinfectar e higienizar el coche.

Conoce qué productos son necesarios, como guantes, mascarilla, agua y jabón, limpiadores alcohólicos con al menos un 70% de concentración y productos específicos para la limpieza y el cuidado del interior.

Además, se indican cuáles son las zonas de mayor riesgo y donde hay que hacer mayor hincapié, aquellas que se tocan más frecuentemente, como el volante, la palanca del cambio, el retrovisor, el tirador de apertura de la puerta, el cinturón de seguridad, la llave de acceso, la pantalla del sistema multimedia, etc.



Toyota Medimotors Premium

Concesionario Oficial Toyota en Alicante, Elche, Denia, Orihuela, Benidorm y Torrevieja

Carr. d'Ocaña, 49, 03007 Alicante – 965 106 272

