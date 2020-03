El Porsche cambia la historia de la conducción: Taycan, el primer coche eléctrico

Las luces azules me recordaron el sable de Luke Skywalker, no sonó La Marcha Imperial, ni apareció Darth Vader pero fue inevitable encontrarse como en otra galaxia muy, muy lejana€ Cuando crees que lo has visto todo, llega el imperio Porsche y contraataca. De hecho, la firma automovilística se unió recientemente a la productora Lucasfilm creando una nave que debutó en la última entrega de la saga Star Wars: Episodio 9: El ascenso de Skywalker. La nueva nave espacial de lujo está inspirada en el protagonista de la noche del pasado jueves, el modelo Taycan.

El multiespacio tecnológico VB Spaces fue el escenario que escogió el Centro Porsche Alicante para presentar su primer coche eléctrico cien por cien en un evento muy exclusivo con la logística del Grupo Idex. En el centro de la pista estaba Taycan, cubierto con una tela bajo la que se intuía su arrebatadora línea deportiva.

La expectación máxima y todos los móviles preparados para captar el momento. Y como todo llega, se termina la espera. Coche descubierto, electrificación total. "Hoy es un día fundamental en la historia de Porsche, no sólo vamos a hablar de un nuevo paradigma, como es el coche eléctrico. Este automóvil va a cambiar la historia de la conducción. Entramos en una nueva era para los deportivos. A partir de hoy, la automoción entra en otra dimensión", comentó Perfecto Palacio, director gerente del Centro Porsche Alicante.



Al evento no faltó el director de postventa de Porsche España, Carlos Baratas, que felicitó al equipo del Centro Porsche Alicante por la labor que están desarrollando y recordó al fundador de la firma automovilística Ferdinand Porsche, "él decía que lo difícil no es cambiar si no mantener ese carácter de mejora permanente, es algo que hemos aplicado en el desarrollo del producto Taycan". Este coche es un hito en la historia del automóvil con la trascendencia de la presentación del mítico 911 en el salón de Frankfurt en 1963.

La batería del nuevo modelo se carga en tan sólo 16 minutos y Bill Gates, el fundador de Microsoft, ya tiene uno del que dice, textualmente, que es "very, very cool"(muy, muy guay). Futurístico, deportivo y elegante, Taycan fue el centro de todas las miradas en su fiesta de presentación y puesta de largo. "¡La perfección existe!", decía uno de los invitados mientras agarraba con fuerza el volante del nuevo modelo cero emisiones y acomodaba su espalda en el asiento. "¡Electricidad de altos vuelos!" o "deportividad nunca vista en un eléctrico", eran entre otros muchos los comentarios de la noche.



Entre los asistentes, muchas caras conocidas: Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana(CEV);el rector de la UA en funciones, Manuel Palomar; Salvador Pérez, del Grupo Soledad, Joaquín Pérez, presidente de Cedelco; el empresario Enrique Ortiz; la directora general de IFA, Esther Guilabert; Miguel Quintanilla, de Grupo Idex; Javier Reina, presidente de Terciario Avanzado; Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN y el periodista Jorge Fauro; Andrés Sevila, Secretario General de la Cámara de Comercio de Alicante; el diseñador Manuel Espuch y Vicente Sanchís; Javier Fur, del Circulo de Economía. También asistió Francisco Rodríguez, Teniente Coronel de la Guardia Civil; el oftalmólogo Enrique Chipont y Pepa Ripoll, de Aepa; Aurea Grant; José Luis Fernández; Toñi Gallut; Patricia Navarro de Diego y Eduardo Griñan; el catedrático José María Gómez Gras; el director de la OJPA, Francisco Maestre; la doctora Carmen Pomares y muchos más.

El evento fue muy especial, no sólo se presentaba un nuevo modelo Porsche. Los asistentes fueron testigos del inicio de una nueva era, como dijo Perfecto Palacio, con un cambio de filosofía y una apuesta por la electrificación total.





Ficha técnica del nuevo Taycan



Taycan se trata de un coupé de cuatro puertas y cuatro plazas que viene a demostrar que la electricidad y la eficiencia no está reñida con la pasión por la conducción y las altas prestaciones. Su silueta, mucho más aerodinámica y limpia que la de cualquiera de sus hermanos de marca, emplea soluciones como las rejillas de ventilación activas, una suspensión neumática adaptable y un alerón trasero activo. Sus cotas se acercan a las de un Panamera con 4,96 metros de largo por 1,97 de ancho y 1,38 de alto.

En cuanto al diseño, el Taycan destaca por un frontal con líneas anchas y planas, con perfiles y una parte trasera muy marcada. El logotipo de la marca se presenta con efecto vidrio, mientras que en el interior se ha redefinido su panel de instrumentos con un diseño minimalista y ultramoderno, que permite controlar las funciones de manera rápida y sin distracciones.

Cuenta con una pantalla de 16,8 pulgadas curvada, que se sitúa en la parte más alta y que sorprende por ser más grande que el propio volante, un elemento que el conductor podrá elegir entre un diseño personalizado o bien el típico volante deportivo GT de la marca. Tanto el conductor como su acompañante tendrán la sensación de ir sentados en una posición baja debido a que el salpicadero está más elevado.



En general, el número de botones e interruptores se ha reducido de manera considerable, comparado con modelos anteriores. En su lugar existe ahora un nuevo sistema de manejo inteligente e intuitivo, que funciona de forma táctil o por control de voz mediante el comando "Hey Porsche".

Además, cuenta con una pantalla central de 10,9 pulgadas, a través de la cual el conductor podrá ajustar todas las configuraciones del Taycan, como por ejemplo las del Porsche Stability Management (PASM), navegación, teléfono, multimedia, confort y Porsche Connect. Y no solo para el que está al volante, por primera vez, el acompañante dispone de su propia pantalla táctil, lo que le permite elegir funciones sin distraer al conductor.

Para conseguir un aspecto más limpio y despejado, el Taycan ha dejado atrás el clásico selector de cambio, para introducir un pequeño selector de dirección. De la misma forma, desaparecen las rejillas de ventilación tradicionales y ahora los flujos de aire se controlan de manera digital y totalmente automática. Sin embargo, algo que conserva y que no puede faltar en ningún Porsche es que el botón de arranque, igual que ocurría con la llave de encendido tradicional, se encuentra a la izquierda del volante.



La versión más potente de la gama Taycan, el Turbo S, dispone de 761 CV (560 kW), mientras que el Taycan Turbo es capaz de generar 680 CV (500 kW).

El Taycan Turbo S acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, mientras que el Taycan Turbo lo hace en 3,2 segundos. El Turbo S tiene una autonomía de hasta 412 kilómetros, que se elevan hasta 450 kilómetros en la versión Turbo (según el ciclo de homologación WLTP). La velocidad máxima de los dos modelos de tracción total es de 260 km/h.

El Taycan es el primer vehículo de producción con un sistema eléctrico de 800 voltios, en lugar de los habituales 400. Esto permite obtener en poco más de cinco minutos -en una carga rápida con corriente continua- disponer de una autonomía suficiente para poder recorrer hasta 100 kilómetros. El tiempo necesario para que la batería se recargue del 5 al 80% (en condiciones ideales) es de 22,5 minutos y la potencia máxima de carga de 270 kW.

La capacidad total de la batería Performance Plus es de 93,4 kWh y se puede cargar en una vivienda con hasta 11 kW de corriente alterna (CA).

El Taycan Turbo S y el Taycan Turbo son los máximos representantes de Porsche E-Performance (Prestaciones Eléctricas Porsche) y se encuentran entre los modelos de producción más potentes que el fabricante alemán tiene actualmente en su gama de producto.



Más adelante llegará la nueva versión 4S, que alcanza una potencia de 571 CV en función de la batería seleccionada, pues se ofrece con dos tamaños de batería diferentes, una Performance de 390 kW, con una potencia de 530 CV, y otra Performance Plus de 420 kW, con una potencia de 571 CV.

Las dos opciones de batería tienen la misma aceleración de cero a cien kilómetros por hora en 4 segundos e idéntica velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La autonomía difiere, de forma que con la Performance se sitúa en 407 kilómetros y en 463 kilómetros con la Performance Plus.

El precio de salida es de 108.337 euros para el Taycan 4S Performance, un coste que se sitúa en los 189.528 euros en caso del Taycan Turbo S.

Está prevista la incorporación de la variante crossover, denominada Taycan Cross Turismo, a finales de año.