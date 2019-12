Las ITV piden que para renovar el seguro haya que haber superado la inspección

El director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), Guillermo Magaz, ha defendido que se exija para la renovación del seguro de automóvil que el vehículo tenga en vigor la ITV.

El directivo, en declaraciones a Europa Press, ha resaltado que esta medida serviría para mejorar la seguridad vial, logrando que los vehículos que circulan por las carreteras españolas estén en perfecto estado, al tiempo que también permitiría luchar contra el "elevado" absentismo existente en el paso de los vehículos por las ITV.

Magaz recordó que actualmente hay unos seis millones de vehículos que circulan sin tener la ITV en vigor, sobre un parque total de alrededor de 33 millones de unidades. Además, enfatizó que el segmento de las furgonetas registra una tasa de absentismo de esta inspección del 40%.

En esta línea, indicó que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las furgonetas sin la ITV vigente están implicados en uno de cada diez accidentes con víctimas mortales. En el caso de los ciclomotores, el 58% no tiene la ITV superada, con una tasa de accidentalidad con víctimas mortales del 7%.

"El objetivo de AECA-ITV es que el 100% de los vehículos acuda a las ITV y la superen a la primera", subrayó el director gerente de la asociación, al tiempo que destacó que una medida eficaz para alcanzar esta meta sería que fuera obligatorio tener la ITV en vigor para poder renovar la póliza del seguro del vehículo.

Para ello, afirmó que desde la organización se han puesto en contacto con la DGT, aunque añadió que tendrán que hablar con la Dirección General de Seguros para analizar la viabilidad de esta posibilidad, algo que, en su opinión, también sería positivo para las entidades de aseguradoras.

Magaz recordó que para poder asegurar un coche por primera vez sí se necesita tener la ITV en regla, pero no para la renovación, al tiempo que abogó por equiparar las sanciones que se realizan a los conductores por no llevar seguro y por no tener la ITV superada.

De esta forma, resaltó que la sanción por circular sin la ITV en vigor es menor que la que supone hacerlo con un vehículo no asegurado, a pesar de que las inspecciones técnicas están orientadas a mejorar la seguridad vial, dado que "aseguran que los coches que circulan por las carreteras están en perfectas condiciones".

Al mismo tiempo, el director gerente de la organización defendió realizar una labor "a largo plazo" de concienciación entre la sociedad sobre la importancia de pasar la ITV por la seguridad de los conductores y del resto de usuarios de las vías públicas.

Por otra parte, también se mostró a favor de poner en marcha medidas para renovar el parque automovilístico español, con una media de 12 años actualmente y que podría elevarse a 13 años en 2020 si no se toman medidas.

"Los vehículos antiguos son los que más contaminan. Más de 500.000 vehículos se han transferido con más de quince años de antigüedad, según datos de Ganvam", subrayó el director gerente de AECA-ITV.

Para llevar a cabo este rejuvenecimiento del parque automovilístico nacional, Magaz defendió la implementación de medidas desde una perspectiva de neutralidad tecnológica y también apostó por dar un "repaso importante" a la fiscalidad del sector, tanto en lo referente a impuesto de circulación como al de matriculación.