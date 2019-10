Primer mercado en Alicante para vender tu coche o comprar un vehículo de particulares

¿Quieres comprar un coche a un particular pero no te fías del estado en el que se encuentra? ¿O eres de los que quiere vender tu coche pero las plataformas online no te dan seguridad? En la primera edición de WeCar, Mercado Abierto de Ocasión en Alicante, puedes estar tranquilo con el proceso de compraventa del vehículo. Tendrás la oportunidad de conocer de primera mano a los vendedores de sus vehículos, pactar con ellos el precio final del coche y someterlo a las revisiones pertinentes.

Organizado por el Grupo Sala, este mercado al aire libre, que tendrá lugar este fin de semana, pone en contacto a vendedores y compradores particulares para que cuenten con las máximas garantías en la compraventa del vehículo: un pago seguro, gestiones administrativas correctas y con la seguridad de que tu vehículo va aquedar transferido correctamente.

Los visitantes podrán encontrar diferentes tipos de coches a la venta, grandes oportunidades, vehículos vendidos directamente por particulares e incluso ser tú el que vendas tu propio coche sin intermediarios.



Ventajas de vender tu coche en WeCar, Mercado Abierto de Ocasión de Alicante

Si expones tu vehículo en WeCar tendrás acceso a un precio muy reducido al asesoramiento y ayuda por parte de sus comerciales. Te informarán del precio de venta más adecuado para tu vehículo mediante un estudio de mercado. Y si quieres pueden comprarte directamente tu coche y así te evitas de esperas, trámites e incertidumbre.

También dispones de un precio reducido en la limpieza integral, incluida limpieza de motor, así como de la revisión mecánica 110 puntos, en la que se emite un informe del estado de tu coche para que se lo entregues al comprador, todo ello certificado en los talleres del Grupo Sala.

Sus expertos también te pueden solucionar lo más farragoso, los trámites de gestoría, y que se presente en tráfico antes de 24 horas.



Actividades para el fin de semana en WeCar, Mercado Abierto de Ocasión de Alicante

Música, foodtrucks donde tomar una cervecita bien fresquita o disfrutar de un snack, juegos infantiles...en definitiva un plan dinámico y divertido que va más allá de la mera compra de un coche.

Pasa el fin de semana en familia o con amigos en este evento a la vez que reservas cita para llevar tu coche al taller o coger cita previa Pre ITV, de forma que si tu vehículo está próximo a vencer la ITV sus profesionales te lo revisan y la pasan por ti. Estos y muchos más servicios adicionales podrás encontrar en la primera edición de WeCar, Mercado Abierto de Ocasión de Alicante a los que podrás acceder en este enlace.



Lugar y horario de WeCar, Mercado Abierto de Ocasión de Alicante

Sábado 19 de octubre de 10:00 a 20:00 y el domingo 20 de octubre de 10:00 a 14:00 en las instalaciones de Sala Hermanos Volkswagen en la Carretera de Ocaña, nº 64.