Las mejores ofertas en vehículos nuevos para este verano en Jeep, Fiat y Alfa Romeo

Si vas a hacer un viaje este verano o simplemente estás esperando el momento perfecto para cambiar de coche, Skei Automóviles, perteneciente a Grupo Paredes Automoción, te lo pone fácil con los grandes descuentos y promociones especiales que lanza con motivo de la llegada del verano.

Atento porque estas ofertas de vehículos nuevos en Jeep, Fiat, Fiat Professional y Alfa Romeo no te dejarán indiferente:

Descuentos en vehículos nuevos de Jeep

La marca americana trae sus Freedom Days con hasta 30% de descuento en su promoción 4x4 que incluye: 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento, 4 años de asistencia y 4% TIN.

Con esta promción podrás llevarte un Jeep Renegade por 14.900€, el cual ha sido galardonado por tercer año consecutivo por la 4x4 Magazine, este año como 'Mejor todoterreno pequeño del año'. Y es que el éxito del Renegade reside en su versatilidad.

En cuanto a su potencia, el nuevo Jeep® Renegade está disponible con dos sistemas 4x4, ambos con sistema de desconexión del eje trasero para cambiar en modo imperceptible entre tracción total y tracción a las dos ruedas. El sistema Jeep Active Drive Low del Renegade Trailhawk® ayuda a obtener su distintivo Trail Rated®, emblemático de su capacidad de excelente desempeño en diversas condiciones.

Jeep Renegade *modelo orientativo



Por otro lado, podrás llevarte un Jeep Compass por 18.900€, el cual ofrece una combinación inigualable de atributos que incluyen la legendaria y mejor capacidad todoterreno de su clase, el auténtico y actual diseño Jeep, una excelente dinámica de conducción en carretera, libertad al aire libre y una gama completa de tecnologías avanzadas de seguridad y de conectividad fáciles de usar.

Los modelos de Jeep Compass se presentan en cuatro acabados diferentes: Sport, Longitude, Limited - el tope de gama en términos de sofisticación, equipamiento y contenido tecnológico de serie – y Trailhawk, que ofrece la mejor capacidad 4x4 Trail Rated de su clase, gracias a específicas características de serie diseñadas para los clientes que demandan lo mejor en términos de capacidad todoterreno.

Jeep Compass *modelo orientativo



Por más de 75 años la marca Jeep® ha estado permanentemente vinculada a la libertad, la aventura, la autenticidad y la pasión. Sus valores principales están incluidos en el ADN de cada vehículo de la marca Jeep. A lo largo de su distinguida historia, los propietarios del vehículo de la marca Jeep aprendieron que el lema Go Anywhere. Do Anything.® es una forma de vida, no solo un eslogan. El emblema de Jeep significa más que una marca. En verdad, es un emblema de honor.

Descuentos en vehículos nuevos de Fiat

Fiat 500X *modelo orientativo



Durante este mes puedes disfrutar de hasta un 40% de descuento en Fiat y 10 años de garantía. Podrás llevarte un Fiat 500X desde 13.900€.

Fiat 500X disponde nuevos faros delanteros Full LED, DRL y faros traseros de led. Parachoques delanteros y traseros rediseñados para garantizar el máximo estilo y presencia en carretera. Diseños de interiores renovados para garantizar la máxima elegancia y exclusividad sin renunciar al confort. Esta es la forma del nuevo 500X, aún más enérgico, más estiloso y más único. Su motor: Menor consumo de combustible, más silencioso y mejorado.

Respecto a la gama más professional del mercado, Fiat Professional, contará con hasta 40% de garantía y 3 años de mantenimiento.

Fiat Professional *modelo orientativo



Fiat empezó allá por 1899 con el 3½ HP, en los años en que nació la industria automovilística moderna. Y desde entonces, con sus modelos, pistón a pistón, y una nueva idea tras otra, han escrito la historia de su marca y la de la movilidad italiana y mundial.

Pueden presumir de los muy prestigiosos resultados obtenidos: 9 coches elegidos Coche del año, colaboraciones con 400 universidades, una reducción del 11% en emisiones de CO2 y un aumento del 15% en el uso de energías renovables.

Descuentos en vehículos nuevos de Alfa Romeo

De la mano de Alfa Romeo vienen los Alfa Days con hasta 30% de descuento.

Desde su constitución, Alfa Romeo ha formado parte del mundo de las carreras de motor con sus diseños. La marca del trébol de cuatro hojas se ha proclamado vencedora en todas las competiciones legendarias, incluidas la Targa Florio, la Mille Miglia y las 24 horas de Le Mans.

Alfa Romeo lanza los Alfa Days *modelos orientativos



Ha ganado 5 títulos mundiales: el primer campeonato mundial de GP, celebrado en 1925, con el modelo P2, los primeros campeonatos de Fórmula 1 con sus legendarios Alfetta 158 y 159, el Campeonato Mundial de Marcas de 1975 con el 33 TT 12 y el Campeonato Mundial de Deportivos de 1977 con el 33 SC 12.

Alfa Romeo ha escrito muchas otras páginas imborrables del deporte del motor con el impresionante P3, el asombroso 6C 1750, el inolvidable 8C y el imponente 155 V6 TI DTM.

Para obtener más información de las promociones de Skei Automóviles y solicitar una prueba haz click aquí.

Los concesionarios de Grupo Paredes Automoción

En Grupo Paredes Automoción disponen de las marcas comercializadas por Skei Automóviles como Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Abarth; por Ankara Motor como Volvo; y por Alcorta Motor como SsangYong.

Con todas estas marcas ofrecen una gran variedad de modelos, desde los más populares y asequibles, hasta las marcas más premium, que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades.

Cuentan con un servicio personalizado y un asesoramiento comercial que es su mayor valor para ofrecer siempre las mejores alternativas a sus clientes.

Desde 1995, en Skei Automóviles pone a disposición de sus clientes unas amplias instalaciones de más de 2800 metros cuadrados donde encontrará todos los vehículos de la gama Fiat y disfrutará de todos los servicios de Posventa para el adecuado mantenimiento de los mismos: recambios, taller mecánico, eléctrico y de chapa y pintura.

Direcciones y horario

Horario comercial: de lunes a viernes de 9:30 a 14h y de 16.30 a 20h, sábados de 10:30 a 13:30h

Concesionario de Elche: C/ Sor Josefa Alcorta, 41

Concesionario de Elda/Petrer: Partida Reventó, 1