Marc Márquez se rompe el húmero en una fuerte caída en el circuito de Jerez

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una caída casi al final del Gran Premio de España de MotoGP, se ha producido "la fractura completa del tercio medio del húmero del brazo derecho con leve desplazamiento" que obligará a ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona y en la que también se produjo un traumatismo torácico, según explicaron los médicos Xavier Mir y Ángel Charte.



"Tiene un traumatismo directo sobre el brazo derecho -con el neumático-, con fractura completa del tercio medio del húmero, aunque no está completamente desplazada, con una posible paresia del nervio radial"explicó Mir, quien señaló que "esta lesión ha sido inmovilizada para cuando se decida poder trasladarlo a Barcelona para acabar el tratamiento definitivo".







Decidió lanzarse a por todas. Sin límites. Parecía que estaba en un videojuego. No le valía nada que no fuera el podio. Podría haberse marcado una remontada de leyenda, pero le salió cruz



Xavier Mir aclaró que "una paresia quiere decir quey aún no hemos podido, por el grado de traumatismo, explorar que el nervio no haya recibido un golpe. Es posible que no ocurra, pero tampoco podemos confirmarlo en este momento"."Sin duda habrá que fijar esta fractura con algún tipo de implante. Colocarlo en su sitio y fijarlo definitivamente, pero hasta que no tengamos más pruebas radiológicas, aclaró Mir.Por su parte, Ángel Charte aclaró quey hacer ahora elucubraciones de si estará la semana que viene o estará en Brno, no corresponde a este equipo médico"."El paciente está ahora hemodinámicamente estable, mantiene el traumatismo torácico derecho, pero no tiene más complicaciones ni hay más alteraciones, ni neurológicas ni abdominales, y le vamos a mantener aquí unas doce horas en observación", continúa Charte."Mañana, el doctor Mir se desplazará con él a Barcelona para proceder si no hay ninguna nueva novedad a nivel orgánico para el tratamiento quirúrgico del húmero", resaltó."Dicho estoo si estará para Brno o para Austria, no es el momento, lo haremos la semana próxima", aclaró Charte."Marc, inicialmente,, por un golpe del neumático delantero en esa zona, y él estaba muy dolorido. Ha habido que hacerle una sedación para evitar el dolor que tenía, se ha reducido la fractura y se ha reducido el traumatismo torácico", comentó sobre el estado de ánimo del piloto de Repsol Honda.