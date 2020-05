Jorge Lorenzo debuta con victoria en el Mundial virtual de MotoGP

El español Jorge Lorenzo, piloto probador del equipo Yamaha, se estrenó este domingo con victoria en el Mundial virtual de MotoGP.

El mallorquín, que partía desde la 'pole' en este GP de Gran Bretaña, terminó la carrera en primera posición, por delante del también español Tito Rabat y del francés Fabio Quartararo.

Lorenzo se fue al suelo en la primera vuelta, tras un toque con Takaaki Nakagami, pero se rehizo y se llevó el triunfo después de diez vueltas.

"Venir, ver y vencer", bromeó Lorenzo, quien este domingo disputó su primera carrera del Mundial virtual de MotoGP, en ausencia de los hermanos Marc y Alex Márquez, Valentino Rossi y Maverick Viñales.

"Me caí en la curva dos, pero a partir de ahí he sido consistente y he ido rápido. He sobrecalentado el neumático trasero para alcanzar a Tito, pero lo he alcanzado y he ganado", celebró el balear.