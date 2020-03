¿Dónde ver MotoGP 2020? Precios y canales

En unos pocos días arranca el anhelado Mundial de MotoGP 2020 con el Gran Premio de Qatar, que se correrá sobre el trazado de Losail el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Las escuderías ya ultiman los detalles para tener todo a punto y sacar el máximo partido a sus motocicletas, con el fin de ofrecer a sus pilotos las mejores herramientas.

En los test previos al comienzo de la temporada, Marc Márquez, que no se mostró completamente recuperado de su operación de hombro, no consiguió el ritmo esperado en Honda. Con su hermano Álex al otro la del box, el catalán buscará este año conquistar su séptimo título en la categoría, algo que no será fácil, pues según parece la rivalidad será despiadada.

Y es que, en los primeros ensayos han enseñado sus dientes pilotos como Maverick Viñales o Álex Rins, por no hablar del joven talento Fabio Quartararo. Tampoco se puede descartar a 'The doctor', ya que Valentino Rossi siempre será uno de los nombres destacados de la parrilla.

Sin duda, esta temporada se presenta de lo más interesante y para que no te pierdas nada te apuntamos dónde podrás ver el Mundial de MotoGP 2020. Al igual que el pasado año, será la plataforma DAZN la que retransmitirá el campeonato y lo hará cediendo al cliente la libertad de elegir el dispositivo en el que disfrutar de la velocidad de las dos ruedas. Así, los usuarios de DAZN podrán seguir las proezas de Márquez, Rossi, Dovizioso, Rins y compañía por smart TV, smartphones, tablets, ordenador y consolas.

El precio de suscripción a DAZN es de 9,99 euros al mes, sin permanencia y con el primer mes gratuito. La plataforma también ofrece la posibilidad contratar un año por 99,99 euros. Las carreras se podrán ver en directo por esta plataforma o bien en diferido, cuanto tengas el momento oportuno. Así, no tendrás ninguna excusa para perderte ningún detalle del campeonato.

Aunque de momento no está nada confirmado, es posible que en España se puedan disfrutar dos carreras por la televisión en abierto. El año pasado, fue Mediaset la empresa que ofreció este servicio retransmitiendo de forma gratuita el GP de Argentina y el de la Comunidad Valenciana, que cerró la temporada. Estas dos carreras también las ofrecerá DAZN para sus clientes.

Durante la temporada 2020 no se podrá ver MotoGP ni en Movistar ni en otros canales en España, a excepción de las dos carreras en abierto. La compra de los derechos de emisión por parte de DAZN es total, por lo que este año será esta plataforma la que ofrezca estos contenidos en exclusiva.

Además, habrá otras opciones para seguir las carreras. Así, como cada temporada en nuestro portal web te contaremos todo lo que debes saber para seguir en directo todas las carreras del Mundial de MotoGP de este nueva temporada.