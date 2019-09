Marc Márquez suma en Motorland la novena 'pole' de la temporada

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sentenció con contundencia su novena "pole position" de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Aragón de MotoGP que este domingo se disputa en el circuito Motorland de Alcañiz. [Sigue en directo el Gran Premio de Aragón de MotoGP]



Márquez, con un tiempo de 1:47.009, a menos de dos décimas de segundo de su mejor tiempo del fin de semana por tierras turolenses, sumó la novena "pole" de la temporada, la sexagésimo primera en la categoría de MotoGP y la número 89 de su carrera deportiva.



En la cuarta sesión de entrenamientos libres la mala noticia llegó de los talleres de KTM, en donde su primer piloto, el español Pol Espargaró sufrió una fuerte caída en la curva nueve, al ser lanzado por los aires por su moto, que literalmente le mandó a la clínica del circuito para someterlo a un exhaustivo control médico, debido a las molestias que manifestó el piloto en su muñeca izquierda, que acabó confirmando la fractura completa del radio distal, sin desplazamiento.





¡TREMENDO HIGH-SIDE DE @polespargaro! ?? Se duele de la muñeca 'Polyccio', a la espera de más novedades #AragonGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/I05ADvp0QG — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2019

Espargaró será baja para la carrera de Aragón al desplazarse hoy mismo a Barcelona para valorar más en profundidad la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente o no.Otro español,durante esa sesión, pero en su caso sin daños físicos que lamentar o que le pudieran impedir disputar la segunda clasificación para la que obtuvo el noveno mejor tiempo, como fuerte fue el susto que se llevó Márc Márquez, aunque en el caso del piloto del Repsol Honda pudo controlar la moto sin mayores problemas.Su compañero de equipo, Alex Rins (Suzuki GSX RR), fue el líder inicial de esa primera clasificación (Q1), 1:48.519, secundado por el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), y después por el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), con Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), séptimo.Morbidelli aún logró mejorar su registro para encaramarse a la primera plaza con su compatriota Andrea Iannone tras su estela, mientrasintentó hasta la última vuelta, sin éxito, ganarse una de esas dos plazas para la segunda clasificación pero al no conseguirlo se verá obligado a realizar una buena salida desde la quinta línea para intentar "engancharse" cuanto antes con los pilotos de cabeza.Lorenzo no logró mejorar su registro personal, conseguido en el segundo giro, y acabó décimo, o lo que es lo mismo, vigésimo en la formación de salida, en tanto queen esa Q1.No fallaron las estadísticas que señalan que aquellos que vienen de laparecen hacerlo con mejor ritmo y por eso Franco Morbidelli fue el primero en comandar la tabla de tiempos, si bien enseguida le superó el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) y por detrás llegó Márquez para ponerse segundo; poco después Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) les relegaba a ambos una posición más atrás, pero la calificación no había hecho más que empezar.En su tercera vuelta el piloto de Repsol Honda comenzó a marcar parciales de récord, a pesar de que Miller hacia una nueva vuelta rápida personal, para concluir ese giro al frente de la clasificación con un 1:47.050 que le "metía" más de siete décimas de segundo al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), encaramado ya a la segunda posición y con el australiano a más de ocho décimas.En su segunda salida a pista,y en la siguiente volvió a arañar unas milésimas de segundo a su mejor tiempo personal, 1:47.009, todavía con tiempo para una vuelta más y ya con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que se enganchó a su estela, a poco más de cuatro décimas de segundo, pero algo más atrás que ellos Fabio Quartararo iba con parciales de vuelta rápida.pero en el último parcial cedió más de tres décimas de segundo y al final se tuvo que conformar con la segunda plaza, por delante de Viñales.La segunda línea de la formación de salida fue para Jack Miller, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), en tanto que Joan Mir (Suzuki GSX RR) acabó noveno y, tras él, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), que no ha sido capaz en ningún momento de alcanzar el nivel de los pilotos de cabeza y aquí, epodría dar un paso atrás preocupante en su carrera por el sub-campeonato mundial.