Marcos Ramírez consigue su primera victoria en Moto3

El español Marcos Ramírez (Honda) se adjudicó su primera victoria en grandes premios al vencer el de Cataluña de Moto3 en el circuito de Barcelona-Cataluña, que resultó muy accidentando pero que merced a la segunda posición de Arón Canet le permite aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial.



Caneta aumenta su ventaja hasta los 23 puntos sobre Lorenzo dalla Porta y a 28 sobre Niccolo Antonelli, mientras que el vencedor, Marcos Ramírez, pasa desde la decimosexta a la octava posición en la tabla provisional del mundial.



El argentino Gabriel Rodrigo (Honda) reaccionó muy bien al apagarse el semáforo pero al llegar a la apurada de frenada de final de recta se vio superado por numerosos rivales, entre ellos el italiano Tony Arbolino (Honda) y el español Arón Canet (KTM).





La carrera perdió a su primer participante poco después, el japonésal perder adherencia la rueda delantera de su moto pero con todo el nipón intentó regresar a la pista.Enseguida(Honda), en cabeza de un grupo en el que también estaban Arón Canet, Marcos Ramíres (Honda), Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), Raúl Fernández (KTM) o Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), entre otros, si bien dalla Porta duró poco ya que antes de terminar el tercer giro se tuvo que retirar con problemas mecánicos.El grupo principal había perdido a dos de sus principales figuras y no fueron los últimos pues poco después se produjo una caída multitudinaria en la que se vieron involucrados Albert Arenas, Sergio García, el turco Can Öncu (KTM) -en realidad el piloto que provocó la caída de todos sus rivales al perder el control de su moto-, Vicente Pérez (KTM), Filip Salac (KTM) y Raúl Fernández. Poco después también rodaba por los suelos el italiano Andrea Migno.En apenas dos vueltas la carrera había perdido a numerosos contendientes, mientras delante Gabriel Rodrigo recuperó el liderato por delante de Arón Canet y el surafricano Darryn Binder (KTM).A pesar de todos los incidentes, con especial protagonismo para los pilotos españoles, en particular Arón Canet, Jaume Masiá y Alonso López, que lideraron la prueba en algún momento, aunque todavía no se había cubierto la mitad de la prueba, prevista a 21 vueltas, y el italiano Tony Arbolino era otra de las bajas de la carrera, aunque en su caso por problemas mecánicos.Dos de los principales rivales de Arón Canet en la provisional del mundial, Lorenzo dalla Porta y Tony Arbolino, estaban fuera de la misma justo en el ecuador de la prueba.El dominio en el grupo principal le correspondió casi siempre a los representantes españoles, si bien hubo constantes cambios y entre las unidades que lo formaban estaba todo un debutante en el campeonato como el joven Carlos Tatay (KTM), de apenas 16 años.Todavía hubo mucho por contar, comopero pudo salvar la caída y continuar dentro del grupo de cabeza, después fue el turno de Kazuki Masaki (Honda), que se tocó con Ramírez pero sin soltar el embrague consiguió reiniciar la carrera sin que se le llegase a apagar el motor. Apenas quedaban veintidós pilotos en pista y de ellos dieciocho rodaban en el grupo delantero.A menos de tres vueltas del final los protagonistas de un nuevo incidente fueron Gabriel Rodrigo junto a Darryn Binder aunque ambos intentaron regresar a la carrera pero ya sin opciones de podio.En la última vuelta entraron Kaito Toba, Arón Canet y Alonso López en las primeras posiciones, peroy Marcos Ramírez también lo intentó, esta vez con éxito al sorprender a todos sus rivales y cerrar a la perfección todos los huecos para lograr su primera victoria en grandes premios y el quinto podio de su carrera deportiva.Alonso López, que luchó por la victoria hasta el final, se tuvo que conformar con la cuarta plaza, en cualquier caso su mejor resultado de la temporada, con el italiano Dennis Foggia (KTM) en la quinta posición., con Vicente Pérez en el decimoctavo lugar.