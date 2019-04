Héctor Barberá encuentra nuevo equipo tras el misterioso robo de su moto

El valenciano Héctor Barberá volverá a subirse a una moto una semana después de su polémica despedida de la categoría de Supersport en el circuito de MotorLand Aragón, en la que el de Dos Aguas anunció que no se subiría a la moto de su ya antiguo equipo, el Team Toth, argumentando "que no es seguro ni para mí, ni para el resto de pilotos". Moto que desapareció en la noche del sábado al domingo, como su propio equipo denunció posteriormente a la Guardia Civil.



Héctor Barberá participará este fin de semana en la cita de Assen, la cuarta del campeonato de Superbike, con el equipo valenciano Orelac, en sustitución del piloto argentino 'Tati' Mercado, que en la tercera carrera del Mundial sufrió una caída y se fracturó el escafoides de la muñeca izquierda, lo que ha obligado al de Córdoba a pasar por quirófano. Está por ver si 'Tati' llegará a la cita en Imola que se celebrará a mediados de mayo.



En palabras de Barberá mediante un comunicado con su nuevo equipo, "es desagradable subirse en una moto para sustituir a un compañero lesionado y le mando a 'Tati' todo mi apoyo y mi fuerza para que se recupere lo antes posible. A partir de ahí, voy a darlo todo por el Orelac Racing VerdNatura, una escudería totalmente preparada. Creo que World Superbike es mi categoría".





"Después de nueve años en MotoGP, cuatro carreras de Moto2, cuatro de Supersport y las dos de la presente temporada, tengo mucho más en la mente una moto de 1.000 c.c, con más potencia.Con unas ganas terribles. La vida siempre te brinda una oportunidad y la voy a aprovechar. Quiero dar las gracias a José y Nacho Calero porque han hecho que esto sea posible y yo quiero devolverles su confianza con un buen resultado", finaliza el comunicado del que será el debut de Héctor Barberá en la máxima categoría de las motos 'de calle'.Los impagos y los problemas financieros entre equipo y patrocinadores fueron algunas de, razón que el piloto de 32 años había argumentado para no participar más en el Mundial de Supersport. Para más inri, el circuito de MotorLand Aragón se despertó con la sorprendente noticia de que la motocicleta de Barberá había desaparecido del 'paddock' en la noche del sábado al domingo.Esto llevó a un. El telemétrico del español, Oriol Vidal, quiso cortar de raíz las acusaciones vertidas sobre el piloto, afirmando que "nadie ha visto un euro desde que empezó la temporada". "Ahora mismo lo único que sé es que estoy sin trabajo, que me deben bastante dinero que difícilmente voy a cobrar, y que la prensa está castigando a alguien que no lo merece para nada", concluyó tajantemente Oriol Vidal.