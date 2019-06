Horarios de MotoGP: Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail

El Mundial de MotoGP regresa este fin de semana con el inicio de una nueva temporada. Como es tradicional, el pistoletazo de salida a esta nueva edición del campeonato del mundo se dará en el circuito de Losail, donde tendrá lugar el Gran Premio de Qatar.

Será la primera carrera de la presente temporada, que como el año pasado volverá a contar con un calendario en el que se han incluido 19 grandes premios.

Las particularidades del circuito de Losail lo hacen muy favorable a la potencia de las Ducati o al manejo en curva de las Yamaha, que salvo en 2018 con el triunfo del italiano Andrea Dovizioso, gana en ese escenario desde 2015, primero con Valentino Rossi y después con Jorge Lorenzo y Maverick Viñales.

Estos son los horarios que debes tener en cuenta para no perderte nada de este inicio del campeonato del mundo en Losail. Y recuerda que como cada temporada, podrás seguir en directo las carreras del Mundial de MotoGP en nuestra web.

HORARIOS DEL GP DE QATAR EN LOSAIL



VIERNES

11:50h / 12:30h Moto3 (FP1)

12:45h / 13:25h Moto2 (FP1)

13:40h / 14:25h MotoGP (FP1)

16:10h / 16:50h Moto3 (FP2)

17:05h / 17:45h Moto2 (FP2)

18:00h / 18:45h MotoGP (FP2)

SÁBADO

11:25h / 12:05h Moto3 (FP3)

12:20h / 13:00h Moto2 (FP3)

13:15h / 14:00h MotoGP (FP3)

15:30h / 15:45h Moto3 (Q1)

15:55h / 16:10h Moto3 (Q2)

16:25h / 16:40h Moto2 (Q1)

16:50h / 17:05h Moto2 (Q2)

17:20h / 17:50h MotoGP (FP4)

18:00h / 18:15h MotoGP (Q1)

DOMINGO

12:40h / 13:00h Moto3 (WARM UP)

13:10h / 13:30h Moto2 (WARM UP)

13:40h / 14:00h MotoGP (WARM UP)

16:00h / Moto3 (CARRERA)

16:20h / Moto2 (CARRERA)

18:00h / MotoGP (CARRERA)