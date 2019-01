Los dos pilotos piden que las lesiones les respeten

Los españoles Marc Márquez y Jorge Lorenzo coincidieron durante la presentación del equipo Repsol Honda en una máxima fundamental para la temporada 2019 y es que ambos querrían recuperarse lo más rápidamente posible y que durante el año les respetasen las lesiones para poder pelear por el máximo.

"Uno de los inviernos más aburridos de mi vida, agradecer el esfuerzo de todos, pero sobre todo el de mi fisioterapeuta -Carlos J. García- que está allí conmigo, a pesar de las complicaciones que tuvimos tras la intervención quirúrgica, pero el objetivo es claro, hay que intentar llegar al ciento por ciento a Catar", confirmó Márquez.

"Tuve dos semanas en las que dolía mucho y que incluso pedí quedarme dos días más en el hospital ya que fue una operación un tanto complicada pero ya hago cosas en el gimnasio y espero poder llegar a los entrenamientos de Malasia, aprovechando que el otro -Jorge Lorenzo- esta también lesionado", dijo sonriendo el campeón mundial de MotoGP.

"Estar en este equipo hay que luchar por victorias y por el título mundial, ya que hay que intentar llegar peleando por el título hasta el final", agregó Marc Márquez.

"Me hubiera gustado no tener que cortar el mono y no haberme lesionado hace tres días, pero a veces no puedes variar las situaciones y hay que ser lo más optimistas posibles", lamentó Jorge Lorenzo.

"Es un hueso complicado, de los peores que se puede romper, pero estamos en 2019 y hay unas intervenciones quirúrgicas muy avanzadas que nos permiten recuperar lo más rápido posible. En Sepang no poder estar ya que estaría con muchísimo dolor, pero en un mes o dos seguro que nos reiremos de esta situación", explicó el piloto de Palma de Mallorca.

"Todavía es pronto, ya que además en los entrenamientos de Valencia no estaba plenamente recuperado, pero en Jerez estuve al ochenta por ciento y estaba con confianza y con buenas sensaciones; la moto me gustó mucho, muy ágil y que entra muy bien en las curvas y el equipo me trató muy bien desde el minuto uno", afirmó Jorge Lorenzo.

"Seguro que a todos nos habría gustado que Dani -Pedrosa- siguiese en el mundial, aunque haya sido yo el que ocupe su plaza y al final decidió retirarse pero creo que en general todos somos afortunados de hacer lo que nos gusta y para mí es entrar en un equipo histórico y estoy muy ilusionado de coger la Honda", agregó.