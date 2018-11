Jorge Martín: "Ha sido un momento único"

El español Jorge Martín (Honda) se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 tras vencer en el Gran Premio de Malasia de la categoría en el circuito de Sepang y afirmó por ello que "ha sido un momento único" que no quiere olvidar.

"Lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido mi familia, y he empezado a llorar; no me lo creía, me lo decía a mí mismo, 'campeón del mundo, campeón del mundo', pero no te lo crees y luego he visto a mi padre y me he puesto a llorar, ha sido un momento único que no quiero olvidar nunca", recordó Martín.

"Además he ganado la carrera y estaba súper contento, aunque en la última vuelta estaba un poco desconcentrado porque iba mirando todas las televisiones, sabía que tenía mucha distancia y no me concentraba y por eso me iba largo en las curvas, pasaba por el agua y he pensado 'Al final la lío', por eso cuando he acabado he visto en la pantalla que había ganado el Mundial, ha sido una sensación increíble", comentó el campeón del mundo de Moto3 2018.

En la celebración del título se "coló" el cinco veces campeón del mundo Jorge Lorenzo, quien dijo querer "compartir este momento con un gran campeón, ahora de Moto3, así que disfruta al máximo".

"Estoy seguro que lo será también de categorías más grandes, porque ha nacido para ir en moto y tiene ese talento, ha nacido para ir en moto y se lo merece. Ha sido el mejor sin discusión y hubiera sido una injusticia que no hubiera conseguido este campeonato, porque era el único que podía escaparse en varias carreras. Así que felicidades, Jorge, disfruta mucho el campeonato, señaló Jorge Lorenzo, presente en la sala de prensa en el momento de realizar sus declaraciones Jorge Martín.

Una vez más, Jorge Martín recordó los esfuerzos realizados hasta conseguir ser campeón "no te lo puedes ni imaginar, ha sido una carrera muy difícil y sin mi familia esto habría sido imposible".

"Ha costado mucho, pero este año ha sido el año clave, me encontraba muy fuerte y el objetivo siempre ha sido ganar el título, pero había que estar muy enfocado en cada carrera para ganar, pero hemos tenido muchos inconvenientes", continuó Martín.

"Nos hemos recuperado de todo, caídas, lesiones, ceros, estar por detrás, recuperar puntos, volver a perderlos, ha sido un año muy complicado pero ganar el título de esta manera, con algunas carreras en las que he sido muy superior y que demuestran que hemos hecho un gran trabajo", aseveró el campeón madrileño.

Ya al explicar la carrera, Jorge Martín comentó que "el plan era escaparse siempre pero al principio, como la pista estaba con agua, no he querido arriesgar nada, quería que pasasen las vueltas y se secase, porque hacía mucho calor".

"He intentado conservar los neumáticos para el final, y ha funcionado pues tirando les metía casi medio segundo y creo que ha sido la clave, eso y trabajar bien en los entrenamientos de seco y no tomar riesgos cuando había agua, pero siempre aprovechando al máximo los momentos que se podía trabajar", manifestó.

"Al principio estaba asustado; no pensaba para nada en el campeonato y veía que todos querían estar delante. Con Marco he tenido un par de momentos que le veía un poco agresivo, pero mi equipo me ha repetido mucho que no entrase en el juego y que fuera detrás, porque con dos segundos ganaba el campeonato", recordó.

"Quería pasarlo bien y entrar en el juego, me he divertido y también en eso he podido ser un pelín superior, sabía que en cuanto hiciese dos o tres curvas primero me podría escapar, además he visto que Dalla Porta iba detrás y era el menos fuerte, y he aprovechado para escaparme", indicó Martín.

Jorge Martín se ha convertido en el primer madrileño de nacimiento de la historia del motociclismo español y por eso aseguró: "Es único ser el primero en algo, además son números redondos. 600 victorias y 50 títulos. Así que un gran día para España y para Madrid".