Viñales gana en Australia

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) logró cortar la peor racha de resultados protagonizada por su marca con 22 carreras sin vencer y establecerla en 26, tras conseguir hoy, domingo, el triunfo en el Gran Premio de Australia de MotoGP que se disputó en el circuito de Phillip Island.



Viñales, que vuelve a lo más alto del podio 29 carreras después, supo aprovechar a la perfección la oportunidad que le brindó la prueba, al perder a uno de sus principales protagonistas, el actual campeón del mundo, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuando este fue embestido por la moto del francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y su moto sufrió daños que le obligaron a retirarse.





Impacta @JohannZarco1 con la parte trasera de la moto de @marcmarquez93 El francés se va al suelo y el piloto de Honda tiene que abandonar la carrera. #AUSmovistarMotoGP pic.twitter.com/FA2wPJPgAN — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 28 de octubre de 2018

Maverick Viñales, durante la carrera. AFP

Márquez no pudo aprovechar su privilegiada posición en la formación de salida alde su Repsol Honda en el momento de la salida y a final de recta se vio superado por hasta cinco pilotos, aunque uno de ellos, el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18), no pudo entrar en la curva y acabó haciendo un espectacular recto.Por delante del campeón del mundo estaban los italianos(Suzuki GSX RR) y(Ducati Desmosedici GP18) y el australiano(Ducati Desmosedici GP17), el único que aguantó un poco más el ataque de Marc Márquez, quien en la segunda vuelta ya era líder de la carrera.Aunque Andrea Iannone consiguió un impresionante ritmo tanto en entrenamientos como en los últimos libres de la matinal dominical, en el momento de la carrera el piloto de Repsol Honda,, sacó a relucir todo su potencial para desde el segundo giro intentar marcar un ritmo que le permitiese escapar en solitario, a pesar de los esfuerzos de Dovizioso e Iannone, en primera instancia, por que no fuese así.Dovizioso, en un segundo plano durante los entrenamientos, que acabó en la novena posición, fue el primero en tomar la iniciativa en la quinta vuelta, cuando adelantó a Márquez, quien tuvo un, al ser golpeada su moto por la del francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) cuando se caía, lo que le forzó a retirarse con daños en el colín.Ahí se acabó la carrera de Marc Márquez, quien al llegar a su taller se percató de que toda lahabía sufrido daños incompatibles con la posibilidad de continuar en carrera. La prueba había perdido a uno de sus principales protagonistas cuando Dovizioso se esforzaba por defender su liderato de los ataques de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo de entrenamientos, el australiano Jack Miller y el propio Iannone.en el segundo parcial de la octava vuelta y con una vuelta rápida de 1:29.924 consiguió algo más de seis décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor en ese giro, en tanto por detrás su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, también iniciaba su propio ataque y se situaba segundo.El ritmo impuesto por Viñales le permitió ir, que en la undécima vuelta ya era de 1,3 segundos respecto a Rossi y más de segundo y medio sobre Andrea Iannone, tercero, quien poco después se "coló" en una curva y perdió varias posiciones, y mientras que Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) se iba por los suelos en curva cuatro.Una vuelta más tardey en el decimotercer giro había aumentado hasta los dos segundos, por lo que bien se podía decir que su intento de fuga había fructificado.Por detrás de él se produjo alguna que otra sorpresa ya que al grupo que encabezaba Rossi y en el que se encontraban Dovizioso e Iannone, se unió el español Álvaro Bautista al manillar de la Ducati Desmosedici GP18 de, quien apenas una vuelta más tarde, en la decimoquinta, ya se había colocado segundo.La ventaja de Maverick Viñales se acabó consolidando camino de la primera victoria de Yamaha desde el Gran Premio de Holanda de 2017 y suya desde la carrera de Francia, en Le Mans, también en 2017.