Resultado y clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se ha llevado la victoria, quinta del año, en la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Alemania, confirmando su idilio con el Circuito de Sachsenring, en una carrera en la que dominó desde el segundo tercio y en la que se impuso al italiano Valentino Rossi (Yamaha), segundo, y al también español Maverick Viñales (Yamaha), tercero.



De esta manera, el de Cervera firma su triunfo número nueve en el trazado germano desde 2010 -seis de seis en MotoGP-, lo que le permite afianzarse en el liderato de la general de la categoría reina antes del parón estival. Ahora, Márquez (165) lidera en el Mundial con 46 puntos sobre 'Il Dottore' (109).



El de Roses, en la penúltima vuelta, conseguía sobrepasar a Petrucci, con el que viviría un último giro de infarto. Sin embargo, el catalán conseguía atar la posición de podio.

Sin Aleix Espargaró (Aprilia), que no pudo participar en Sachsenring después de que una dura caída en el 'warm up' le causase un traumatismo torácico, los pilotos saltaron en busca de una victoria en un trazado propicio para las Honda. Sin embargo,(Ducati) salió al ataque para asaltar la primera plaza y dejar atrás al 'poleman' del sábado, Marc Márquez (Repsol Honda), que también se vio superado por el italiano Danilo Petrucci (Ducati).Menos fortuna tuvieron Àlex Rins (Suzuki) y Pol Espargaró (KTM), el más rápido de la mañana en el 'warm up', que se fueron al suelo en la primera vuelta en un incidente en el que sólo(Suzuki) pudo seguir en carrera. También el británico Cal Crutchlow (Honda), cuando se cumplía el primer tercio de la prueba y marchaba quinto, se despidió de sus opciones con otra caída.En la cabeza, el de Cervera, a rueda del balear, esperó con paciencia la mejor oportunidad para pasarle. La encontró a falta de 17 vueltas, en la curva 13, justo después de que Lorenzo. El catalán rompió entonces la carrera. Dejó atrás al mallorquín, que en la vuelta 16 vio cómo Valentino Rossi (Yamaha) le adelantaba tras un nuevo error en la curva 10.