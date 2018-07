Márquez se exhibe en una carrera memorable en Assen

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se adjudicó una victoria de "raza" y auténtico estratega en el Gran Premio de Holanda de MotoGP que se disputó este domingo en el circuito de Assen y que por momentos resultó frenético, con constantes adelantamientos en un grupo de cabeza de hasta ocho pilotos.



A Márquez, que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del Mundial hasta los 41 puntos respecto al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), le acompañaron en el podio los también españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).



Impresionante salida de Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) que desde la cuarta línea consiguió ponerse segundo en la primera curva del trazado, en la que Marc Márquez ejerció de líder de entrenamientos y comenzó a marcar el ritmo de carrera, aunque le duró muy poco.





Gracias por este deporte, gracias a todos estos pilotos por hacernos disfrutar de una de la mejores carreras de la historia. Gana @marcmarquez93 y podio español con @Rins42, 2ª y @maverickmack25, 3º. #NEDmovistarMotoGP pic.twitter.com/wSreF6EcI8 — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 1 de julio de 2018

Clasificación oficial del GP de Holanda de MotoGP

Apenas unas curvas más tarde Lorenzo le hizo un impresionante interior a Márquez para coger el liderato de la carrera, por delante de Márquez y del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), quien se colocó tras ellos expectante., pasó el primer giro en la sexta posición, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) en la octava por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).Marc Márquez no estaba dispuesto a vender barata su derrota y en la segunda vuelta le devolvió el adelantamiento a Jorge Lorenzo, siempre con Valentino Rossi, zorro viejo en estas lides, a la espera de su oportunidad, quizás, para sorprender a ambos.Tras ellos, toda la "cohorte" de nombres propios de MotoGP, entre ellos el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que se las tuvo "tiesas" con Alex Rins en más de una curva., la misma en la que Valentino Rossi también adelantó al de Repsol Honda, que bastante hizo con defenderse de los ataques de Andrea Dovizioso, quien terminó por adelantarlo al inicio de la quinta vuelta, si bien enseguida le devolvió la "pasada" Marc Márquez.Pero la carrera no había hecho más que empezar ycon Lorenzo mandando, Dovizioso que superó a Rossi y a Márquez, que no arrojó en ningún momento la toalla, como tampoco por detrás Valentino Rossi, Alex Rins, Maverick Viñales y Cal Crutchlow, que formaron el septeto de cabeza, con el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) un poco más descolgado de ellos y también con el italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) recuperando terreno.En la vuelta nueve, pegado al rebufo de la moto de Márquez y Lorenzo.Tres vueltas más tarde, en la doce, el adelantamiento de Rins hace que Márquez pierda el estribo de la moto y dos posiciones -mientras el panel de comisarios decide investigar una acción que no es ni más ni menos que un "lance de carrera" y en eso se queda-, aunque no tarda mucho en volver a situarse tras el rebufo de Dovizioso, conNadie cedió un milímetro al rival en momento alguno; Dovizioso decidió superar a su compañero de equipo con Marc Márquez ya pegado a ellos en un claro intento de que las dos veloces Ducati no se acabasen escapando irremisiblemente, pero Márquez decidió superar a Lorenzo en el decimoquinto giro, en el que Viñales se puso por delante de Rossi y Rins para seguir la estela del trío de cabeza, perode la decimosexta vuelta.Vuelta a empezar. Lorenzo pasó de la primera a la cuarta plaza y Maverick Viñales se puso primero en la decimonovena, tras superar a Dovizioso y Márquez, quien a final de recta recuperó la primera plaza. Vigésimo giro y poco más de seis vueltas para la conclusión de una carrera frenética., cuando Viñales intenta superar a Márquez y ambos se salen del trazado, momento en que les superan Dovizioso y Rossi, que en la variante supera al de Ducati, pero con Marc Márquez por detrás, la siguiente vuelta vuelve a resultar de infarto y el de Repsol Honda recupera el liderato de la carrera, Alex Rins se reengancha al grupo y Jorge Lorenzo parece arrojar la toalla.Márquez se pone líder nuevamente en ese vigésimo segundo giro y a partir de ese momento intenta cambiar de ritmo para lograr la ventaja suficiente que le garantice su cuarta victoria de la temporada, que además le permite incrementar las diferencias en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP. Rossi, segundo en la vigésimo cuarta vuelta, comete un error en la entrada de una curva al entrar colado y vuelve a pista en la sexta posición, desde donde debe recuperar terreno a marchas forzadas. Adelantó primero a Cal Crutchlow y llegó como pudo tras la estela de Andrea Dovizioso.El, pues al comenzar el último giro de carrera ya tenía 1,8 segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Maverick Viñales, con Alex Rins tercero, quien en la última vuelta y en un magistral adelantamiento al de Yamaha, se adjudicó en propiedad la segunda posición.con Jorge Lorenzo en la séptima posición, Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) noveno, Pol Espargaró (KTM RC 16) duodécimo, su hermano Aleix (Aprilia RS-GP), decimotercero, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), decimoquinto y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), decimosexto..1. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 41:13.863 a 171,8 km/h..2. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) a 2.269.3. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) a 2.308.4. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP18) a 2.422.5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) a 2.963.6. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) a 3.876.7. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati Desmosedici GP18) a 4.462.8. Johann Zarco (FRA/Yamaha YZR M 1) a 7.001.9. Álvaro Bautista (ESP/Ducati Desmosedici GP17) a 7.54110. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP17) a 13.05611. Andrea Iannone (ITA/Suzuki GSX RR) a 14.25512. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) a 15.87613. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) a 15.98614. Scott Redding (GBR/Aprilia RS-GP) a 16.01915. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda RC 213 V) a 16.04316. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP17) a 16.41617. Bradley Smith (GBR/KTM RC 16) a 29.07318. Hafizh Syahrin (MAL/Yamaha YZR M 1) a 33.82419. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) a 34.03720. Thomas Luthi (SUI/Honda RC 213 V) a 47.853