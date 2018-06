Horarios de MotoGP: Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen

Este fin de semana prosigue el Mundial de MotoGP 2018 y lo hace en tierras holandesas con la disputa del Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen. [Sigue en directo este domingo las carreras en el circuito de Mugello, cuarta prueba del calendario del Mundial de MotoGP]

Los pilotos españoles Jorge Lorenzo (Ducati), ganador de las dos últimas carreras, Marc Márquez (Honda), líder del campeonato del mundo, y el italiano Valentino Rossi (Yamaha), ganador de la prueba el año pasado, son los pilotos con más opciones de coronarse en la categoría reina en el Gran Premio de Holanda de este fin de semana.

La octava cita del Mundial de MotoGP coronará a sus héroes en Assen, la verdadera 'catedral' de la moto que acoge la 70ª edición de esta carrera, celebrada por primera vez en 1949.

De entre todos los pilotos uno llega especialmente en un gran momento. Lorenzo ha renacido desde que hizo público que la próxima temporada cambiará de equipo para defender los intereses de Honda.

Los horarios (hora peninsular) del Gran Premio Holanda de MotoGP en el circuito de Assen serán los siguientes:

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP1)

13:10h / 13:50h Moto3 (FP2)

14:05h / 14:50h MotoGP (FP2)

15:05h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP3)

12:35h / 13:15h Moto3 (CLASIFICACIÓN)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (CLASIFICACIÓN 1)

14:35h / 14:50h MotoGP (CLASIFICACIÓN 2)

15:05h / 15:50h Moto2 (CLASIFICACIÓN)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h MotoGP (WARM UP)

09:40h / 10:00h Moto2 (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / MotoGP (CARRERA)

14:00h / Moto2 (CARRERA)