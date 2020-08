La Policía de Teulada-Moraira disuelve siete fiestas privadas

Los irresponsables se ponen la piel de cordero. Un denunciado este fin de semana en Teulada-Moraira por no ponerse la mascarilla en la calle espetó a los agentes: "No soy un cordero como el resto". Fue uno de los tres sancionados por no protegerse la boca y la nariz en la vía pública.

La Policía Local se ha empleado a fondo para hacer cumplir las normas de prevención del coronavirus. Su cometido es esencial para evitar contagios y rebrotes. Los agentes identificaron a los responsables de 7 fiestas privadas que estaban realizándose en chalés a altas horas de la madrugada. También denunciaron a 15 personas por hacer botellón en la calle. Además, llevaron a cabo inspecciones en establecimientos públicos y velaron para que se cumpliera el horario de cierre fijado a la una de la madrugada. Detectaron que algunos camaretos no usaban la mascarilla al servir comidas a los clientes.

Las fiestas y el botellón se han convertido en uno de los grandes focos de rebrotes. De ahí que la Policía haga un llamamiento a respetar las normas dictadas por Sanidad para evitar contagios de la covid-19.