Sin enfermeras en la Marina Alta

No hay enfermeras en el Departamento de Salud de Dénia. Las que había se están marchando a trabajar a otros Departamentos de Salud cercanos y las enfermeras que están en situación de desempleo rechazan contratos ofrecidos por DKV y Ribera Salud, las dos empresas que gestionan los centros sanitarios públicos del Departamento.

No es por casualidad, y no es por el coronavirus, que en estos momentos no haya suficientes profesionales de enfermería trabajando en los centros sanitarios de nuestra comarca. La realidad es que las enfermeras encuentran más atractivos los contratos ofrecidos por la Administración pública (Conselleria de Sanidad) que los contratos ofrecidos por DKV y Ribera Salud.

Desde ya hace más de dos años el Sindicato de Enfermería SATSE ha mantenido y mantiene reuniones continuas con la Gerencia y el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de Dénia avisando de que esta situación se iba a producir. Y ha sido la pandemia del Covid-19 el detonante para la «fuga de enfermeras» que vienen trabajando desde hace años en el Departamento a otros hospitales y centros sanitarios gestionados directamente por la Conselleria de Sanidad.

La Dirección, a pesar de que la situación empieza a ser desesperada, se mantiene en sus argumentos: la fuga de profesionales no es tal.., no hay problemas de contratación?, las enfermeras que se marchan son muy pocas?.. Siempre han hecho oídos sordos a nuestras advertencias y no parece que no quieren asumir la situación actual.

¿Y cual es esta situación? Pues sencillamente que las enfermeras que llevan años trabajando en el Departamento se van a trabajar a otros departamentos y las enfermeras que están en desempleo prefieren trabajar para la Conselleria de Sanidad por las condiciones laborales y retributivas más atractivas. La Sanidad pública está recibiendo a las enfermeras de Dénia con los brazos abiertos, ya que son profesionales con una gran experiencia y muy valiosas en esta época de crisis sanitaria. Mientras tanto, la comarca tiene cada vez en situación sanitaria más precaria. Esta es la realidad, simple y clara.

Usuarios y usuarias del Departamento de Salud de Dénia: Las enfermeras que hemos trabajado hasta ahora en los centros sanitarios no nos vamos de la Marina Alta porque no queramos trabajar en nuestro lugar de residencia, nos vamos por las condiciones laborales tan precarias en las que nos encontramos. Nos vamos por la falta de reconocimiento por parte de DKV y Ribera Salud, nos vamos por los salarios bajos, nos vamos por los turnos de trabajo infernales, nos vamos porque hemos dicho «¡Basta!» a que nuestras justas reivindicaciones para mejorar la Sanidad que reciben los ciudadanos nunca sean escuchadas ni tenidas en cuenta, que todas ellas en su conjunto son las que dan más calidad asistencial al paciente.

Las consecuencias de la falta de enfermeras son claramente visibles: se están cerrando quirófanos, se están cerrando consultas en las consultas externas, se están cerrando servicios y unidades del hospital y se está reduciendo la asistencia sanitaria. Y esto no es por el verano, ni porque el personal se esté tomando sus muy merecidas vacaciones, es porque no hay enfermeras.