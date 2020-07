El alcalde de El Verger (PSPV) reta a PP y Compromís a presentarle una moción de censura

El alcalde de El Verger, Ximo Coll, del PSPV, lanzó ayer un órdago a Compromís y PP, los dos grupos de la oposición: o desbloquean el presupuesto o se deciden ya a presentar una moción de censura. Coll denunció que los dos grupos van de la mano en «ahogar y obstaculizar» la gestión del gobierno local. «No tienen en cuenta los intereses del pueblo», afirmó.

La oposición tumbó el lunes el presupuesto que llevó a pleno el gobierno en minoría del PSPV (tiene cinco ediles mientras que PP tiene tres y Compromís otros tres). Coll advirtió que fue una «incongruencia» que los dos grupos votaran «no» y luego se abstuvieran en el punto de los proyectos que El Verger pide que la Diputación incluya en el Plan Planifica (la creación de un plaza pública y la remodelación integral del Centro Social, obras que suben a 739.435 euros). La dotación municipal para estos proyectos estaba consignada en el presupuesto.

«Todavía no han aceptado el resultado electoral», advirtió el alcalde, que dijo que impedir que salga adelante el presupuesto deja al comercio, la hostelería y los empresarios sin una ayuda de 118.000 y aboca a perder una subvención de 46.000 euros de la Generalitat para remodelar el Carrer de la Pilota. «Y tampoco van a poder cobrar los proveedores. ¿Cómo vamos a mejorar la vida de los vecinos y vecinas?», lanzó el munícipe, que estuvo arropado por los alcaldes socialistas de Pego, Enrique Moll, y de Els Poblets, Carolina Vives.

Ximo Coll dijo que se negaba a prorrogar las actuales cuentas, dado que «están muertas» y no sirven para afrontar los problemas actuales del municipio. Convocará un pleno extraordinario para el próximo día 29. Llevará el presupuesto. Si no sale adelante, el munícipe planteará en segunda convocatoria una cuestión de confianza. La oposición tendrá un mes para presentar el voto de censura. Si no lo hace, se aprobarán automáticamente las cuentas.