La policía de Dénia multa en un mes a 101 personas por no llevar la mascarilla

La Policía Local de Dénia ha multado en el último mes a 101 personas por no llevar la mascarilla. Entre el 21 y el 30 de julio, las sanciones fueron 17. Los agentes se centraron en hacer mucha pedagogía y concienciar. Explicaban que la mascarilla era imprescindible para evitar contagios si no se podía guardar la distancia de un metro y medio. Pero hay vecinos y turistas que siguen a la suya y no se dan por enterados. Desde el pasado sábado la mascarilla ya es obligatoria en la Comunitat. Al final, tras explicar con infinita paciencia que el coronavirus sigue ahí y que hay que tomar todas las precauciones posibles, los agentes se han visto obligados a sancionar a quienes continúan sin cumplir las normas. Y las multas en el último mes han subido a 101.

Este fin de semana la policía local también ha realizado dos actas de denuncia a dos locales de ocio que habían sobrepasado el aforo de clientes permitido y que tenían pista de baile, lo que está prohibido en la nueva normalidad.