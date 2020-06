Dénia fija en 399 bañistas el aforo máximo en las once calas de Les Rotes

Quien madrugue podrá estar a sus anchas en las calas de Les Rotes de Dénia. Los técnicos del ayuntamiento, metro en mano, ya han calculado el aforo máximo que se permitirá este verano en las once calitas del bello litoral sur dianense. En esta era del coronavirus y de la distancia social, hay que evitar apreturas y garantizar que los bañistas no se arrimen unos a otros mientras toman el sol o se dan un chapuzón.

El tope de bañistas que podrán disfrutar simultáneamente las once calas de les Rotes es de 399. Este litoral se sacude la masificación. Los vecinos y turistas que viven o veranean en este tramo costero superan con mucho ese aforo.

Número de bañistas

El techo de bañistas será de diez en les Arenetes, que es la cala situada más al sur. En la del Mena, caben 39 personas. En la Punta Negra, el aforo máximo es de 50. En la cala que está cerca de los apartamentos Bremers, podrán estar al mismo tiempo 64 bañistas. El Trampolí tiene capacidad para 84.

En la cala sur del Gosset, el aforo es de 55 personas. En la calita norte, únicamente caben 6. En la Palmera, hay espacio para 52 bañistas. En el Pegolí, el tope es de ocho. Mientras, en la cala sur del Helios, entran 16 bañistas, y en la norte, 15.

Apelar a la responsabilidad

Eso es lo que da de sí el litoral de les Rotes. El pasado verano disfrutaron de estas playitas de cantos rodados y de roca miles de turistas. Ahora todo ha cambiado. Hay que limitar el acceso y apelar a la responsabilidad de los vecinos y turistas. El ayuntamiento pondrá cartelería para indicar el aforo máximo en cada una de las once calas. Escapar de la masificación en la costa se ha convertido en una cuestión sanitaria. Los ecosistemas marinos, eso sí, también lo agradecerán. Este bello litoral (en general, todas las calas de la Marina Alta) ha soportado en los últimos veranos una creciente presión de bañistas y de coches.