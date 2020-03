Multan a una familia de Madrid que acudió con su asistenta a una cala de Xàbia

Los cuerpos de seguridad siguen sancionando conductas irresponsables en por toda la provincia pese a que ayer se cumplió el día 15 de confinamiento durante el estado de alarma. La expansión del coronavirus y los datos que deja día a día la crisis sanitaria sobre el Covid-19 no frena las ganas de pasear y practicar deporte de algunos.

El caso más sorprendente fue el de una familia con tres hijos (el mayor tiene unos 6 años), que rompió en la mañana de ayer el obligado confinamiento y se fue a la cala de Ambolo de Xàbia. El matrimonio, que es de Madrid, se llevó en su negligente excursión incluso a la asistente del hogar. La Guardia Civil los sorprendió y denunció. Los padres, según precisaron las fuentes consultadas, improvisaron la excusa de que tenían que sacar de casa a los niños. No coló. Los agentes los sancionó.

Mientras la mayor parte de la población está cumpliendo a rajatabla el quedarse en casa (medida necesaria para detener la propagación del coronavirus), este matrimonio vio que salía buen día y se llevó a toda la prole y a la empleada del hogar a una apartada playa que, además, lleva años clausurada por peligro de desprendimientos.

Además de la imprudencia de romper alegremente el confinamiento, la familia acudió a un escarpado tramo litoral en el que se producen numerosos accidentes. A las fuerzas de seguridad, consagradas ahora a que se cumpla el estado de alarma y frenar así la expansión de la epidemia, solo les falta tener que realizar un complicado rescate en Ambolo (el único acceso por tierra es una senda).

Respecto a la capital, los agentes ya han interpuesto en Alicante durante estas dos semanas más de 600 multas, han identificado a 2.700 personas e interceptado 1.500 vehículos en controles y dispositivos. Este pasado fin de semana, las patrullas paralizaron en la ciudad varias obras en viviendas que no contaban con la licencia pertinente en las calles Enriqueta Ortega y Francisco Montero Pérez. También los policías han vuelto a cerrar una cafetería que estaba operativa en pleno estado de alarma en Doctor Just, sancionado a dos ciclistas en la calle Goleta, a una persona que no compraba productos de primera necesidad y sólo adquirió una bolsa de pipas en avenida de Orihuela. A estas actuaciones hay que sumar que el pasado sábado la Policía Local levantó las primeras actas a dos habitantes que estaban dando de comer a las palomas en la Plaza Hospital Viejo y Plaza Ciudad de Asís.

Del resto de situaciones, una madre que estaba paseando con su hija junto con el novio en la calle Francisco Verdú, otra que estaba arreglando un vehículo en la calle Olivino, grupos de personas juntas en la vía pública, en la playa de la Almadraba, calle del Periodista Francisco Bas Mingot, Isidoro de Sevilla, Magallanes, Foguerer, José Gil Muñoz, a una familia en Eduardo Torroja, otro grupo de jóvenes en el parque de Historiador Vicente Ramos y varias personas paseando a sus mascotas.

Información sobre la crisis del coronavirus en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana:

Últimas noticias de la crisis del Covid-19 en la provincia de Alicante hoy

El coronavirus deja 20 fallecidos más en la provincia de Alicante

Mapa del coronavirus: así avanza en España y el mundo

Guía básica para actuar ante el coronavirus

¿Cierran los estancos? Estos son los negocios que siguen abiertos pese al estado de alarma

Consultorio jurídico online: ¿Es legal que mi empresa me obligue a tomar vacaciones estos días?