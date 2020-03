Buscan en Gata de Gorgos a un hombre desaparecido en pleno estado de alarma

La Policía Local de Gata de Gorgos y la Guardia Civil con una unidad cinológica (canina) están buscando a un residente que hace un par de semanas se mudó a este municipio de la Marina Alta desde Madrid. Se llama Martín Ignacio. Lleva desaparecido desde las 12.30 horas de hoy. Mide 1,85 metros. Tiene barba y pelo largo. Viste pantalón vaquero claro, polo amarillo de manga larga y zapatillas de deporte. Lleva puesta una gorra negra. No lleva encima ni documentación ni móvil.

En la búsqueda, dado que está declarado el estado de alarma y la población permanece confinada en sus viviendas, no pueden participar voluntarios. Este periódico ha podido saber que la desaparición de este hombre, que ha residido largas temporadas en Gata, preocupa, dado que ya hace un par de años se ausentó y hasta el día siguiente no se lo encontró. Suele caminar por las vías del tren y se cree que puede haber tomado ese camino, ya que se le ha visto esta mañana a 50 metros escasos del trazado ferroviario. Ahora no pasan trenes ya que esta línea está en obras.

El ayuntamiento ha difundido a través de las redes sociales los datos del desaparecido.