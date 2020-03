Calp aplaza las actividades previstas para este fin de semana por el coronavirus

El Gobierno de Calp se ha reunido esta mañana para tomar medidas en relación al COVID-19 y se ha decidido suspender los actos falleros así como la I Jornada Gastronómica de la Galera y la Gamba Blanca, prevista para el sábado, y el Día de la Familia, previsto para el domingo. Estas actividades se celebrarán más adelante.

El equipo de gobierno ha querido recalcar que desde Salud Pública se ha informado de que en Calp no se ha detectado ningún caso de infectado por el virus y se insta a la población a atender únicamente a las fuentes oficiales y no hacerse eco de bulos. También se recomienda seguir los consejos de las autoridades sanitarias para evitar el contagio como lavarse las manos, no tocarse la cara y toser en el codo o pañuelo desechable.

Otra de las medidas adoptadas es la suspensión de las actividades del Centro Cívico de la Tercera Edad Mare de Déu de les Neus, es decir se paralizan desde hoy y hasta dentro de 15 días los talleres, las clases de gimnasia y los bailes dominicales al tratarse de un grupo de población de riesgo. Además se restringen las visitas al Centro Ocupacional Maite Boronat ya que también se trata de población vulnerable.

También se informa a la población de que la decisión de suspender las clases en centros educativos públicos corresponde a la Consellería de Educación, y de momento la Consellería no encuentra circunstancias que recomienden el cierre de centros. En la Junta de Gobierno ordinaria prevista para el viernes se adoptarán nuevas medidas en caso necesario.