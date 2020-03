El incendio de Benimantell "evoluciona favorablemente" después de quemar algo menos de seis hectáreas durante la tarde de este martes. Un retén formado por cuatro autobombas, cuatro vehículos ligeros y una nodriza se mantendrá trabajando en la extinción toda la noche.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que han precisado que "todavía no está controlado". No obstante, según ha indicado el 112 en su cuenta de Twitter, actualmente "no hay llama ni humo".

El viento ha dificultado las tareas de extinción de este incendio. Fuentes del consorcio han indicado que el potencial era "de hasta 130 hectáreas" debido a las rachas de viento, aunque han valorado que "se ha actuado muy rápido y bien".

De las llamas se ha dado aviso a las 13.03 horas de este martes, según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante a Europa Press. La Generalitat ha decretado la Situación 1 del Plan Especial ante el Riesgo de Incendios Forestales (PIEF) para el incendio.

Hasta las 18.00 horas han estado trabajando cinco medios aéreos que se han retirado por las fuertes rachas de viento. Solo permanece en la zona el helicóptero Kamov del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desplazado desde Guadalajara.