Le queman la moto en Calp junto a dos gasolineras con 400.000 litros de combustible

Los agentes de la Policía Local tocaron a su puerta a la una y veinte de la madrugada. Juan Riaño se quedó estupefacto. Ayer explicó que los policías le dijeron que alguien le había prendido fuego a su motocicleta de gran cilindrada, que este vecino de Calp deja por las noche en un aparcamiento de la avenida de la Diputación. Los bomberos apagaron rápidamente las llamas. Pero la moto quedó totalmente calcinada. Además, el fuego dañó la moto de un amigo de Juan y a punto estuvo de saltar a otros vehículos. «La policía me comentó que se podría haber producido una explosión en cadena», indicó este vecino de Calp, que incide en que junto al aparcamiento, que permanece cerrado por las noches, hay una gasolinera y, a pocos metros, otra estación de servicio. Los depósitos soterrados de ambos negocios almacenan unos 400.000 litros de combustible. «Pudo ocurrir una tragedia», advierte Riaño.

Este vecino, que ha denunciado el incendio presumiblemente intencionado ante la Guardia Civil, asegura que los agentes ya le trasladaron que había «indicios claros» de que alguien le prendió fuego a su moto. «Me dijeron que le habían metido papeles y combustible para quemarla».

Ariño atribuye a una venganza el incendio. «Quien lo hizo cruzó todo el aparcamiento buscando mi moto. La Guardia Civil me dice que lo que ha ocurrido es muy grave. No es, desde luego, una chiquillada sin más. Quien lo hizo quería meterme miedo y no calculó las consecuencias de lo que podía haber ocurrido».

Los bomberos acudieron con rapidez y sofocaron en seguida las llamas. Evitaron que se propagaran a otros vehículos. El incendio ocurrió en la madrugada del lunes al martes.

«Siento impotencia y rabia. Conozco a los guardias civiles y me han dicho que van a investigar a fondo. Espero que encuentren pronto a los culpables», señaló este vecino, que lamentó que quien le prendió fuego a su moto no hubiera sido capaz de ir a hablar con él y aclarar las posibles rencillas.